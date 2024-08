‚Neplánuji zmizet.‘ Vobořil bude po konci ve funkci dál radit Fialovi a ‚hlídat záda‘ svojí nástupkyni

Jindřich Vobořil (ODS) tento týden skončí jako národní protidrogový koordinátor. Odchod z funkce sice sám plánoval, urychlily ho ale politické tlaky nebo následky kauzy nálezu kokainu v Poslanecké sněmovně. Jeho místo navíc od září zůstane neobsazené, což ne všichni koaliční politici považují za šťastný vývoj. V širší rovině pak Vobořilův konec také ukazuje na linie zlomu ve vládní pětikoalici, jak popisují Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Praha 6:24 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Vobořil tento týden skončí jako národní protidrogový koordinátor | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„To, že národní protidrogový koordinátor nebude, považuji za chybu,“ nechal se slyšet 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Boj se závislostmi a drogami podle něj potřebuje „hlavu“, která řídí agendu rozkročenou mezi několik ministerstev. „Jde o to zajistit dostatek peněz pro prevenci a léčbu, a to já považuji za naprosto klíčové,“ doplnil Bartošek pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

Vobořilovu práci pak minulý týden v otevřeném dopise české vládě ocenilo na osm desítek odborníků na závislosti z 27 zemí. Podle nich je Česko díky Vobořilovi vzorem citlivé protidrogové politiky.

„Těžko říct, co ty odborníky k tomu vedlo. Jsou to odborníci na určitou oblast, kdybychom oslovili psychiatrické společnosti, klinické psychology, bude to jiný dopis,“ okomentoval ale pochvalu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Místo koordinátora úřednice

Vobořilovu agendu nyní na Úřadu vlády převezmou úředníci, konkrétně ředitelka Odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je totiž protidrogová oblast natolik rozpracovaná, že to stačí. S prací Kiššové jsou vládní politici spokojení.

Například podle ministra Válka bude nyní její rolí pomoc při hledání shody. „Adiktologové, psychiatři, ti, kdo se zabývají prevencí, kriminalitou, ti všichni mají jiný názor na řešení, my musíme najít konsensus,” popsal ministr zdravotnictví.

Kiššovou podporuje i sám Vobořil. „Je super zkušená, rozumí tematice, není sice odborník z oblasti adiktologie, ale za těch patnáct let je už na velmi dobré úrovni. Chci jí pohlídat záda,“ uvedl Vobořil pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. „To, čeho se bojím, že bude ignorovaná. Je důležité, aby měla politickou oporu, aby s ní nikdo nevytíral podlahu,“ dodal.

Podle Vobořila je vedle úřednického elementu důležitá i politická síla člověka, který má důvěru vlády. „Ale lidí, kteří by rozuměli tématu i legislativě, těch moc není, je jich tak na prstech jedné ruky. A ti už tam všichni byli a nikdo tam zpátky nechce. Se všemi jsem mluvil,“ řekl.

Politická úroveň je podle něj důležitá i proto, že se hlavně vyjednává o penězích. Ale i kvůli tomu, že všechny vládní strany nemají jednotný postoj k protidrogové politice.

Politické tlaky

Jindřich Vobořil působil ve funkci národního protidrogového koordinátora s čtyřletou pauzou od roku 2010. Letos na jaře oznámil, že do konce kalendářního roku odstoupí, nakonec ale odchází už nyní. Vobořilova šéfa premiéra Fialu jeho krok prý nepřekvapil. „Bylo to rozhodnutí Jindřicha Vobořila. Nebylo překvapivé,“ okomentoval Vobořilův konec na začátku července.

Proč? Na veřejnost se v posledních měsících začaly dostávat informace o určitých „politických tlacích“, kterým Vobořil čelil. Končící národní protidrogový koordinátor sám přiznal, že ve funkci čelil tlaku takřka neustále. „Tlaky tam vždycky byly a vždycky budou. Nemůžou tam nebýt. Ale za každé vlády, to není nic nového,“ potvrdil pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

„Musím říct z té osobnější roviny, že přestože je Jindřich Vobořil z ODS, tak je spíš odborník než politik. Což když už jsou ta jednání čistě politická, může vyvolat jisté konflikty,“ přiznává předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Další zástupci vládní pětikoalice ale tlaky na Vobořila odmítají. „Ne, to šlo vždycky mimo mě. A když jsem něco potřeboval, tak jsem si to s Jindřichem vždycky vyříkal napřímo,“ uvedl Jan Bartošek.

„Já to takhle úplně nevnímám. Je to hrozně těžká role. Myslím ale, že ji dobře zvládá paní Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva, pozn. red.),“ odpověděl na dotaz, jestli na Jindřicha Vobořila vláda vyvíjela tlak, Vlastimil Válek. Podle něj mají mít politickou odpovědnost ministři.

„Když jsem býval expert a poradce vlády pro radiační ochranu a přišel jsem s nějakým odborným doporučením, upřímně musím říct, že jsem nesnášel tehdejší vlády, že ta odborná doporučení nerealizují. Teď, když se na to dívám z pozice ministra a vicepremiéra, uvědomuji si, že měli pravdu,“ dodal Válek vlastní zkušenost.

Kokain ve Sněmovně

Tření kolem Vobořila pak na začátku léta ještě přiživila kritika, kterou si z různých stran vysloužil za komentáře k nálezu kokainu na pánských záchodech v Poslanecké sněmovně. „To, co si občas dávají do nosu, je mimo jiné podpora ruských kriminálních organizací,“ řekl například.

To rozlítilo předsedu lidovců a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. „Musím říct, že některé jeho výroky mi naprosto zásadně vadily. Například ten, že ve Sněmovně šňupe každý, tak já nevím, jakou má zkušenost pan Vobořil, ale já takovou zkušenost nemám,” nechal se slyšet Jurečka.

Ostře Vobořila dlouhodobě kritizoval taky třeba předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kvůli zmíněnému komentáři k nálezu kokainu ve Sněmovně ho pak označil dokonce za „magora“.

Vládní akční plán

Ačkoliv konec Jindřicha Vobořila označil v úvodu citovaný Jan Bartošek za chybu, většinově hlavně lidovce zřejmě úplně netrápí. Často se s ním totiž rozcházeli v některých zásadních tématech – například v regulaci měkkých drog či ve zdanění takzvaného tichého vína.

Pětikoalice loni v dubnu schválila Akční plán politiky, který obsahuje například i pobídku k přísně regulovanému, ale legálnímu trhu s konopím. V této oblasti ale museli někteří nakonec ustoupit, vládní strany se nyní blíží dohodě, která by sice měla dekriminalizovat samopěstování konopí, ale opouští původní návrh na regulaci. Kompromisní návrh by kabinet mohl projednat na podzim.

Regulovaný trh s konopím dlouhodobě prosazuje právě Jindřich Vobořil a z vládní pětikoalice například Piráti, proti jsou konzervativnější ODS či KDU-ČSL.

„V té pětikoalici je zjevná nedohoda. A jediná strana, která se v danou chvíli vyjadřuje proti tomu, je strana lidová,“ uvedl Ivan Bartoš pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. „Budu se snažit, aby se to víc posunulo do té racionální politiky, kterou vláda má v programovém prohlášení. Myslím, že i KDU-ČSL ta data má, že by voliči a sympatizanti strany ten krok podpořili,“ dodal.

Lidovci zavedení regulovaného trhu dlouhodobě odmítají. „Chceme dekriminalizovat, ale nechceme vypustit džina z láhve poté, co tady dojde masivně k liberalizaci trhu s konopím a dostupnosti marihuany pro široké vrstvy populace,“ řekl k tomu Marian Jurečka novinářům před prázdninami.

‚Neplánuji zmizet‘

Přestože Česko od září oficiálně přijde o národního protidrogového koordinátora, Jindřich Vobořil z Úřadu vlády neodchází. Stane se totiž poradcem premiéra a dál bude působit na tamním Odboru protidrogové politiky, který vede již zmiňovaná Lucia Kiššová, které chce Vobořil dál „hlídat záda“.

Kromě toho se chce věnovat odborné publikaci a práci v think-tanku. „Budu mít zase jiný vliv, budu to moct ovlivňovat zvnějšku, budu mít ten hlas mnohem víc nezávislý a budu věci moct říkat daleko víc natvrdo. Plánuji být aktivní, neplánuji zmizet,“ předeslal Vobořil.

A co jeho další působení u Občanských demokratů? „Zatím zůstávám, zaplatil jsem členské poplatky. Taky se trochu chystám být aktivní uvnitř ODS a upozorňovat na nedostatky v této oblasti,“ uzavřel.