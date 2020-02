Čeští lékaři napojili pacientku na umělou plíci. Zákrok celosvětově podstoupilo jen dvacet nemocných

Čeští lékaři provedli unikátní operaci, při které pacientku s vážnou nemocí napojili na umělou plíci. Takový zákrok byl po celém světě zatím proveden jen na zhruba dvaceti nemocných. V Česku to odborníci společně s německými kolegy vyzkoušeli vůbec poprvé: a úspěšně. Žena se sice transplantaci plic v budoucnu nevyhne, díky umělé plíci ale bude mít mnohem větší šanci na zdárný průběh operace. Praha 16:47 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým českých lékařů při operaci, při níž pacientka dostala umělou plíci. | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Šestatřicetiletá žena trpí těžkou plicní hypertenzí. Při ní je omezen průtok krve v plicních cévách a tím se nadměrně namáhá srdce. Pacientka přijela do Všeobecné fakultní nemocnice ve vážném stavu. Lékař Martin Balík z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny řekl, že bylo nutné plíce vyřadit z krevního oběhu. „Je to proto, že kriticky poškozené plíce neumožňují normální průtok zprava doleva. Srdce je přetíženo a pacientka selhává v urgentní situaci, kdy ještě dochází k dušení a chrlení krve,“ vysvětlil.

Metoda podle lékařů nahrazuje relativně jednoduchým a zároveň geniálním způsobem funkci plic, a to i na relativně dlouhou dobu. | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Žena byla napojena na speciální přístroj, který okysličoval její krev mimo tělo. Lékaři chtěli několikrát pacientku z přístrojů odpojit a připravit na transplantaci, ale její stav to neumožňoval. Proto se rozhodli vyzkoušet metodu, při které pacientku napojí na umělou plíci.

Stav pacientky je momentálně stabilizovaný, transplantaci plic ale bude potřebovat i tak. Oproti původnímu řešení se jí ale méně namáhá srdce a lépe se zotavuje. Na transplantaci tak může být v mnohem lepším zdravotním stavu: šance, že se operace zdaří, se tím zvyšují. Další výhodou je, že žena může jíst, pít a pohybovat se po oddělení. Umělou plíci má pověšenou na hrudníku.

Čekání na transplantaci

Jak taková plíce vlastně funguje? Krev se díky obchvatu mezi plicní tepnou a srdcem okysličuje mimo tělo. Ten vede mimo tělo do přístroje, který funguje jako umělá plíce. „Kanyla, která odvádí krev ze srdce, se napojuje na hlavní tepnu, která vede z pravé komory do plic, tedy na plicnici. Odvádí se mimo tělo do oxygenátoru a krev se vrací tam, kam normálně přitéká krev z plic plicním žilami do levé síně. Na ouško levé síně se napojuje návratná kanyla,“ popsal přednosta II. interní kliniky Jaroslav Lidner, který operaci prováděl.

Zadýchávání do schodů a zničené plíce. O chronické obstrukční nemoci neví až 300 tisíc lidí, kteří ji mají Číst článek

Jak dlouho teď bude pacientka čekat na transplantaci, zatím jasné není. Program transplantací plic má v Česku a na Slovensku na starost Robert Lischke, který je přednostou III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj se doba čekání nedá odhadnout. „Musíme sehnat dárce, který poskytne orgán malé velikosti, protože se jedná o drobnou ženu,“ objasnil.

Dárce a pacientka taky musí mít vhodnou krevní skupinu. Komplikací je může být i to, že Česko aktuálně není v žádné mezinárodní organizaci, ve které by vhodné plíce mohli nabídnout třeba zahraniční lékaři.

Pacientka bude potřebovat transplantaci plic, díky umělé plíci má ale větší šance na úspěch. | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze