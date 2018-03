13. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

V Sýrii přišlo loni v bojích o život 652 dětí. Oznámil to dnes Dětský fond OSN (UNICEF), podle jehož údajů je to nejhorší roční bilance v úmrtí dětí od začátku syrské války. Zpráva UNICEF také uvádí, že do škol nechodí 1,7 milionu syrských dětí, které jsou ve školním věku. Třetina syrských škol není pro výuku použitelná - některé jsou poškozené, jiné obsazené ozbrojenými skupinami. Přímo ve školách nebo poblíž nich bylo loni zabito 255 dětí.