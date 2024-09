530 zachráněných z Ostravy-Přívozu. Podle primátora už by se neměl zvyšovat počet evakuovaných oblastí

Z Ostravy-Přívozu hasiči během dne zachránili 530 lidí včetně dětí. Na místě pomáhaly čluny i vrtulník. Lokalita se nyní už jen monitoruje, řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Voda se do oblasti dostala kvůli trhlinám v hrázi na pravém břehu řeky Odry. V úterý se budou ve městě evakuovat ještě dva domovy. Ostrava 21:04 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři evakuují na člunech obyvatele postižené povodněmi po přívalových deštích, které způsobily záplavy v Ostravě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„V Ostravě je aktuálně největší problém průrva v protipovodňové hrázi na soutoku Odry s Opavou, což pro nás, když to řeknu zjednodušeně, znamená, že se nám napouští pravá strana vedle řeky Odry. Celou neděli jsme stavěli protipovodňové hráze, abychom zachránili městský obvod Nová Ves,“ uvedl primátor Jan Dohnal (ODS).

„Bohužel ta protipovodňová hráz, kterou jsme postavili, je degradovaná tím, že hráz praskla kilometr po proudu a ta voda se nám tam vrací z druhé strany. Takže došlo k zatopení poloviny Nové Vsi, kde je výška vody okolo čtyř metrů,“ doplnil. Druhou část městské části se zatím podle primátora daří ochránit.

SBĚRNÉ MÍSTO MATERIÁLNÍ POMOCI‼️



Vzhledem k aktuální situaci v povodní stižené Ostravě zřídilo město Ostrava sběrné místo na ČERNÉ LOUCE⚫️, konkrétně v pavilonu NA1.



⏰Toto sběrné místo bude v provozu každý den od 07:00-19:00 do odvolání.



Prozatím bude sloužit pouze… pic.twitter.com/wQdWsvkib2 — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 16, 2024

„Nenapouští se nám pouze Nová Ves, voda potom směřuje do Mariánských Hor, zatápí koleje, Moravské chemické závody a následně voda pokračuje směrem na hlavní nádraží, které je taky zatopeno a samozřejmě nám to zatopilo celou část Přívozu kolem hlavního nádraží,“ řekl primátor.

Podle něj je dobrou zprávou, že klesla hladina řeky Ostravice, do které se nyní fakticky vlévá rozteklá Odra, čímž se snižuje hladina rozlité vody. Počet evakuovaných oblastí by se tak v Ostravě už nemusel zvyšovat. Průrvu, která na hrázi řeky Odry vznikla, se odborníci snažili co nejvíce utěsnit. Pomocí vrtulníku a jeřábu se na místo dodávaly pytle s pískem tak, aby byl průtok co nejmenší.

Domovy Slunovrat a Iris

V Ostravě se ale v úterý preventivně budou evakuovat ještě dva domovy v problematických územích města. Podle ředitele hasičů Radima Kuchaře se bude evakuovat Domov Slunovrat v Přívoze, kde je asi 80 lidí, z nichž je většina imobilních.

⚠️‼️ EVAKUACE PŘÍVOZU ‼️



DBEJTE POKYNŮ BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK



EVAKUOVANÉ lokality:

ulice Palackého, Úprkova, Dobrovského.

Evakuace probíhá na člunech. Přesun na Černou louku do evakuačního centra. pic.twitter.com/pAW8WO1a0F — Ostrava (@Ostrava_cz) September 16, 2024

„Rozhodlo se, že kompletně bude evakuován také Domov pro seniory Iris, tam se bavíme o více než stovce obyvatel, také většinou imobilních,“ uvedl Kuchař. Dodal, že při evakuaci hasiči využijí také výpomoc kolegů z Karlových Varů, kteří v regionu pomáhají.

Podle náměstka primátora Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu) se ve většině města, kde klesly hladiny menších toků, situace zlepšuje. Voda, která se rozlévala kvůli trhlině, měla podle něj ve špičce zhruba čtvrtinu objemu průtoku, jako má běžně řeka Odra.

„Dnes (v pondělí) je to na hodnotách nějakých 40 metrů krychlových za sekundu. Podařilo se to pomocí těžké techniky a vrtulníku stabilizovat tak, aby se to dále nerozpadávalo,“ uvedl Boháč.

V Nové Vsi podle něj výrazně pomohlo také to, že se podařilo severní a jižní část této městské části přehradit, mezi oběma stranami se zahradily průjezdy a průchody. Využila se těžká technika či autovraky.

⚠️ AKTUÁLNĚ OHLEDNĚ PITNÉ VODY V OSTRAVĚ!



V současné době registrujeme zvýšený počet dotazů na kvalitu kohoutkové vody, kdy se objevují obavy, zda povodně nezpůsobily nějaké zhoršení kvality této pitné vody.



Chtěli bychom všechny občany města uklidnit a ujistit, že KVALITA… pic.twitter.com/F59IscCoOP — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 16, 2024