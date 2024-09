Při záchraně ze zatopených oblastí nás třetina lidí odmítla, popisuje pilot armádního vrtulníku

Poslední šancí pro lidi, kteří se ocitli v domě nebo bytě uprostřed rozbouřené vody a potřebují se dostat pryč, je vrtulník. Armáda nasadila celkem šest strojů na Jesenicku a v Bruntále. Z rozbouřené řeky Bělé zachraňoval lidi i pilot armádního vrtulníku kapitán Vlastimil Baudyš z posádky Kbely. „Samotné vyzvednutí jednotlivého člověka zabere dvě, tři minuty. Záchranáři dokážou vyzvednout společně i maminku s dítětem,“ popisuje. Rozhovor Jeseník 19:38 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník W-3A Sokol armádních záchranářů | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V neděli jste evakuovali 25 lidí, teď máte krátkou přestávku. Kde už jste dnes létali a kde ještě budete zasahovat?

Zasahovali jsme právě v oblasti Jesenicka na řece Bělé, kde jsme naším vrtulníkem vytáhli zhruba těch 25 lidí. Dnes (v pondělí pozn red.) se zatím provádí pouze monitoring na řece Opavě a Odře.

Kolegové s vrtulníkem W-3A Sokol vzlétli pro jednoho cukrovkáře, který potřebuje pomoc a je za rozvodněným tokem. Teď ho vyzvednou a přepraví na nějaké bezpečnější místo, kde si ho můžou převzít záchranáři. To je zatím jediná evakuace lidí, jinak se dnes řeší pouze monitoring a možnost dovozu humanitární pomoci.

Situace na Jesenicku se pomalu uklidňuje, voda klesá. Vaši posádku tvoří pět lidí, dva piloti, technik a dva záchranáři. Jaké máte za letu úkoly? Co má kdo na starosti?

Naši letečtí záchranáři mají za svoji povinnost dostat se bezpečně dolů k zachraňovaným lidem, kde je řádně a bezpečně upevní buď do trojcípého šátku nebo do podramenního pásu podle toho, jak rychle je potřeba toho člověka evakuovat.

Připevní ho k palubnímu jeřábu a náš palubní technik ho na jeho pokyn vyzvedne na palubu vrtulníku. Piloti mají za úkol řídit, navigovat a rozhlížet se bezpečně kolem sebe a provést let.

Znamená to, že pokud jeden pilot řídí, druhý naviguje?

Ano, přesně tak.

Čtyři dobrovolné hasiče zachraňoval v neděli vrtulník v Krnově – hasiči se sami ocitli v nouzi, když jeli na pomoc lidem ze zatopených domů a museli se uchýlit na střechu svého vozu. Odsud je pak na palubu vyzdvihl vrtulník. pic.twitter.com/0c5x2geM98 — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 16, 2024

Jak probíhá ta samotná záchrana? Dostáváte od někoho informace, kam je potřeba letět?

Byla zřízená whatsappová skupina, kam přicházely požadavky s adresami, kde jsou odříznuté domy a jsou v nich spatřené osoby. Při vyzvedávání bohužel nebylo vždy zabezpečeno, že lidé opravdu chtějí vyzvednout. To byla velká chyba, když jsme přilétli k domům a lidé nás prostě posílali pryč, že nechtějí vyzvednout, i když byl dům uprostřed rozbouřené řeky.

Odmítnutí záchrany

V takovém případě se k nim spouštíte a mluvíte s nimi, anebo pokud vyloženě dávají najevo, že nechtějí vyzvednout, tak odlétáte?

Většinou jsme to dělali tak, že jsme u domu s vrtulníkem zavěsili na vizuální vzdálenost, kdy jsme na ty lidi viděli a oni viděli nás. Posunky jsme na ně ukazovali, jestli chtějí vyzvednout, a když nám oni dali výrazně najevo, že vyzvednout nechtějí, pokračovali jsme na další adresu.

Jak často se vám stává, že lidé si třeba tu evakuaci na poslední chvíli rozmyslí a tušíte, co je k tomu vede? Nemohou se nakonec přece jenom leknout toho samotného vyzvednutí, kde oni musí být vytaženi na laně do vrtulníku?

Včera se nám myslím ve zhruba víc jak třetině případů, skoro možná až polovině, stávalo, že na adrese, kam jsme dolétli, nás lidi odmítli, že nechtějí být evakuováni.

Za jak dlouho jste schopni člověka z nebezpečného místa dostat?

Od momentu, kdy nad zachraňovaným zavěsíme, spustíme k němu záchranáře, což trvá zhruba dvě a půl minuty. Pak začíná vlastně jeho poučení a bezpečné vyzvednutí. To trvá asi deset minut.

Když je lidí na místě víc, tak potom další záchranář, který jede dolů, je rychlejší, protože jsou ti lidé už poučeni. Samotné vyzvednutí jednotlivého člověka zabere dvě, tři minuty.

Vrtulník LZS Ostrava pokračuje v záchraně ohrožených pacientů na Bruntálsku i během odpoledne. Vyslán byl k zásahu u muže s příznaky mozkové mrtvice do domu v zatopené oblasti Krnova. Posádka jej vyzvedla palubním jeřábem z balkonu domu...

https://t.co/0bZZLa6u3S pic.twitter.com/u8YltHVbwW — Zdravotnická záchranná služba MSK (@ZachrankaMSK) September 15, 2024

Mění se postup v případě malých dětí nebo starých lidí?

Ano, to se určitě mění. Je důležité, jak velké ty děti jsou. Pro malé děti máme i takovou malou speciální vakuovou matraci. Anebo když to jde, je maminka v trojcípém šátku a miminko drží u sebe bezpečně posazené. Naši záchranáři jsou schopni je vyzvednout takhle společně.

Když člověk do vrtulníku stoupá, je sám, anebo s ním je na laně i záchranář?

Pokaždé tam je i záchranář.

Co je při těchto akcích v podstatě nejnebezpečnější?

Nejnebezpečnější je vždy nastupování a vystupování z vrtulníku.

Proč?

Protože když přecházíte z bezpečného pověšení na laně, tak se pomocí palubního jeřábu a záchranáře snažíte dostat zachraňovaného člověka na palubu. Musíte jeřáb lehce povolovat a vtahovat zachraňovanou osobu dovnitř. Tam je to náročnější.

Počasí se teď mění, někdy prší, někdy fouká silný vítr. V jakém počasí vy už nemůžete vzlétnout?

Máme jednoznačně dané, že nás zastavuje dohlednost menší než 800 metrů a spodní základna oblačnosti pod 150 metrů.

A jak je to s větrem?

Tam je to závislé na používané letecké technice, velkou výhodou vrtulníků W-3A Sokol na kterém létám, je, že on má od výrobce limity dané vysoko. Zepředu je schopen zvládnout skoro 90kilometrový vítr.