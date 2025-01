Týdeník iROZHLASu: ze špionů zbrojaři, VIP parkování pro pumpaře i prodej poloviny Rathova domu

Na první pohled majitele dvou aut nic nespojuje. Jeden prodává fosilní paliva, druhý solární panely. Přesto mají jedno společné: oba mohli po celé Praze parkovat zadarmo. A nevře to jen na pražském magistrátu. Z jedné z českých zpravodajských služeb nedávno odešli dva špioni a další by mohli následovat. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, máme pro vás výběr uplynulého týdne, jak ho zaznamenávali reportéři webu iROZHLAS.cz. Praha 8:00 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Šéf společností Tesla a SpaceX Elon Musk předstoupil krátce po Trumpově inauguraci v hale ve Washingtonu před tisíce prezidentových příznivců, ke kterým sám patří. Při poděkování lidem během svého projevu pak udělal gesto, kdy vysoko zvedl pravou ruku. „Mé srdce je s vámi,“ prohlásil poté. A řada lidí nad tím pozvedla obočí, protože pohyb připomínal nacistický pozdrav Heil Hitler. | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Zdá se, že už jde o nekonečný příběh: kdo ještě mohl díky řediteli pražského magistrátu Martinu Kubelkovi parkovat všude v Praze zadarmo? Kolega Vojtěch Gavriněv zjistil, že mezi tyto VIP osobnosti patřil třeba pumpař (a zastupitel z ODS) v Praze-Běchovicích. Na seznamu pak bylo také auto podnikatele se solárními panely.

Pracovali pro Úřad pro zahraniční styky a informace. Nedávno se ale dva vysoce postavení špioni rozhodli vyměnit život ve stínech za místa ve vlivné zbrojařské firmě Czechoslovak Group rodiny Strnadů. Podle informací, které přinesl Jakub Mikel, by ale nemuseli být poslední, kdo rozvědku opustí.

Koupili byste si polovinu domu, o který se u soudu přou dva bratři? Tak přesně tohle podle Tomáše Piky udělal rakovnický podnikatel Jiří Froněk. Tomu ji prodal bývalý středočeský hejtman a exministr zdravotnictví David Rath. V domě ve Zbuzanech přitom žije jeho bratr Michal, který se o transakci dozvěděl až od reportéra.

Jednoznačně největší zpravodajskou událostí tohoto týdne ale byla inaugurace staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Od toho celý svět očekává velké změny nejen doma, ale také v mezinárodní politice.

Americký prezident Donald Trump krájí dort mečem | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Pozorně do Washingtonu hledí určitě i politické špičky v Kyjevě a Moskvě. Trump totiž slíbil, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin po svém uvedení do funkce. To se nepovedlo. A jak píše Eliška Orosová, nebude to mít staronová hlava USA s tímto plánem jednoduché, protože ani jedna strana není připravená na vyjednávání. A stejně to vidí i komentátor a odborník na Rusko Ondřej Soukup.

Jaký máte názor na obstrukce ve Sněmovně? Pokud se vám nelíbí, máte stejný názor jako 62 procent české populace. Jak na základě dat od agentury NMS Market Research popsal kolega Jakub Grim, mezi jejich největší odpůrce kromě voličů Pirátů a vládních stran patří také většina příznivců opoziční SPD.

„Vládní koalice otevřela cestu korupci.“ Takto jednoznačně reaguje protikorupční expert Věnek Bonuš ze spolku Lobbio na zvýšení limitu pro zakázky zadávané napřímo bez soutěže, které ve středu schválila Sněmovna. Jak zdůrazňuje reportérka Kristýna Guryčová, která se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, poslanci naopak nepodpořili návrh, který měl zadávací řízení zprůhlednit.

Premiér Petr Fiala z ODS (vlevo) se setkal se svým vietnamským protějškem Pham Minh Chinhem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

