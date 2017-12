Důležité je znát svůj zdravotní stav. HIV pozitivní mají naději na plnohodnotný život

Na pátek připadá celosvětový Den boje proti AIDS. V Česku má podle Státního zdravotního ústavu virus HIV přes 3100 lidí. Dalších asi 700 o tom, že jsou nakažení, neví. Počet pacientů s virem HIV přitom stále stoupá. V roce 2010 to bylo zhruba 1500 lidí, v roce 2015 už přes 2500 lidí, loni pak 2900. Roste i počet případů AIDS, zdravotní ústav jich teď eviduje 577. Praha 18:00 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Červená stužka, symbol boje proti AIDS | Foto: licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported, Seema K. K.

Česká společnost AIDS pomoc uvádí, že zamezit šíření tohoto onemocnění může hlavně dostatečná prevence. Pokud se nemoc podchytí včas, dají se negativní dopady na život výrazně snížit.

„Přišel jsem na to čirou náhodou, protože jsem onemocněl, dostal jsem vysoké horečky, zánět dutiny ústní, hltanu a moje doktorka mě začala léčit antibiotiky. Využíval jsem jedny druhé, které nezabíraly samozřejmě. Už nevěděla co se mnou, tak mě poslala na infekční oddělní tam se teda zjistilo, že jsem pozitivní,“ popisoval před časem Petr Sobek, který s diagnózou žije už 13 let.

Bezplatné testování

Právě to, že onemocnění dlouhou dobu nemá žádné příznaky, je podle České společnosti AIDS pomoci nebezpečné. Hrozí totiž, že se na nákazu přijde pozdě. Předseda společnosti Robert Hejzák uvedl, že pomoct může jedině pravidelné testování.

„Je potřeba znát svůj zdravotní status, je potřeba znát jestli jste nebo nejste HIV pozitivní, to je v dnešní době to hlavní, co je v té prevenci potřeba udělat,“ vysvětlil Hejzák.

Lidé se můžou obrátit buď na svého praktického lékaře, nebo si zajít do testovacích míst, kde jim vyšetření udělají bezplatně. Zabere to jen několik minut. Pracovníci s klientem nejprve vyplní formulář, aby zjistili, jak velké riziko nákazy existuje. Podle toho doporučí test. Na výsledek se čeká týden. Vedoucí zdravotník České společnosti AIDS pomoc Tomáš Čech dodal, že pokud lidé chtějí, můžou si nechat udělat i rychlotest, který výsledek ukáže do několika minut. Dodal, že ten si ale zpravidla musí sami zaplatit.

„Klient je poučen o tom, co budeme dělat, a následně je proveden malý vpich do prstu, je odebráno pár mikrolitrů kapilární krve a výsledek je do minuty do dvou. U ostatních testů zpravidla do 15 až 20 minut,“ popsal Čech průběh vyšetření.

Naděje na plnohodnotný život

Tomáš Čech doplnil, že v případě, že test vyjde pozitivně měli by lidé ihned navštívit specialistu a zahájit léčbu. Milan Zlámal z infekční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Střešovice řekl, že HIV jako chronické onemocnění je sice stále nevyléčitelné, ale dá se výrazně ovlivnit.

„V podstatě ty léky fungují tak, že potlačí množení virů a ten vir nemůže napadat buněčnou imunitu v lidském těle a tím pádem naši pacienti si udrží imunitu dlouhé roky normální a v případě, že se nemoc zjistí včas, ještě v době, kdy imunita není vyčerpaná, tak mají naději na dožití stejnou jako HIV negativní lidé,“ řekl Čech.

Zlámal vysvětlil, že lék se musí brát jednou denně. Vždy ve stejnou dobu. Doplnil také, že u pacientů, kteří léčbu dodržují správně, se do půl roku sníží množství virů v krvi natolik, že přestanou být nakažliví. Česká společnost AIDS pomoci uvedla, že takoví lidé můžou dokonce provozovat nechráněný styk, aniž by na partnera nemoc přenesli. I to by podle předsedy společnosti Roberta Hejzáka mohlo zvýšit zájem lidí o testování.

„Pochopí, že test je to jediné, co je potřeba v životě udělat, abyste si zachovali zdraví, abyste vlastně věděli, jaký je váš statut a podle toho se už potom zařídili, že budete užívat léčbu a pokračovat v kvalitním životě a nebo teda se vrátit k tomu sexuálnímu životu, který by měl být bezpečný,“ dodal Hejzák.

Státní zdravotní ústavu totiž odhaduje, že je v české populaci stále hodně lidí, kteří mají virus HIV, ale neví o něm. Mohlo by jít až o 700 pacientů.