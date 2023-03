VIP salonek, sprchový kout i vybavená kuchyňka. Podívejte se do letadla, kterým létá prezident Pavel

Vystoupat schůdky a vkročit přímo do vládního letadla. V první části airbusu se nachází Very VIP salonek se dvěma křesly a rozkládací pohovkou. Ve stropě je uložený závěs, který se dá vysunout po kolejnici.

„V podstatě tady vytvoříme takovou malou improvizovanou místnost pro pana prezidenta nebo premiéra,“ říká Dušan Přívozník, stevard vládní letky. „Very VIP salonek má samozřejmě k dispozici privátní toaletu se sprchovým koutem.“

Oproti komerční lince poskytuje airbus hodně místa. Dvě okénka a prostor na převlečení.

Přeprava vlády i misí

Kapitánem letadla je podplukovník Ondřej Kudělka. „Je patnáct let staré, oba dva naše airbusy jsou. Teď se chystá obměna, takže to, co tady vidíte, je opravdu patnáct let starý interiér, což u normálních společností znamená, že už je potřeba hodně věcí měnit,“ popisuje.

„Naše airbusy dostaly hodně zabrat tím, že kromě vládní přepravy létaly přepravu misí. Takže když si představíte sto vojáků, kteří se vrací z mise z Afgánistánu v bagančatech a každý má 120 kilo, tak podle toho potom vypadá ten interiér.“

Stáří letadla lze určit podle nalétaných hodin. Airbusy jich běžně zvládnou desetitisíce. „My jsme, řekl bych, tak ve třetině životnosti v počtu letových hodin. Ale je to jenom můj odhad,“ říká Kudělka. „Letadla také zastarávají dobově, nejen nalétanými hodinami. Je potřeba se přizpůsobit době, například co se týče internetu a konektivity obecně.“

Salonek pro doprovod

Druhý salonek je určený pro doprovod pana prezidenta nebo pana premiéra. Skládá se z osmi sedaček, stejných jako v prvním VIP salonku.

V další místnosti se nachází sedačky jako v prvním a druhém salonku s tím rozdílem, že nejsou tak polohovatelné. A cestující sedí po dvou. Nedostatkem prostoru místnost netrpí. „Krásně si tu můžete natáhnout nohy,“ ukazuje Kudělka. „Opravdu se jedná o komfort první třídy.“

V poslední části letadla se rozkládá dobře vybavená kuchyňka, která samozřejmě nepřipomíná běžnou kuchyň. Všechno je uložené ve speciálních boxech, aby nic nevypadlo.

„Tady máme ledničku, která může být kombinovaná jako mraznička. Celý catering je samozřejmě pro první třídu, všechno se servíruje na porcelánu. To platí pro VIP lety. Pokud letí vojáci, tak jsou věci samozřejmě jinak.“

Sedmičlenná palubní posádka

„Pokud letíme jako vládní letka, tak nás většinou bývá sedm, občas osm. Vozíme si dva techniky, kteří se o to letadlo téměř kompletně postarají a jsou schopni odstranit jakoukoliv závadu. Když letíme na druhý konec světa, jsme schopni si poradit v podstatě úplně se vším,“ tvrdí kapitán letadla.

Armádní airbusy pojmou až sto cestujících. Vládní delegace jsou většinou poloviční. Kvůli tomu ministerstvo obrany zvažuje nákup nových menších letadel, takzvaných bizjetů, jejichž provoz by byl levnější.