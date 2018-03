15. 4. 2015 |Martin Ježek |Technologie

Kybernetičtí útočníci by se teoreticky mohli zmocnit letadla a začít ho ovládat na dálku, a to i ze země. Americké úřady uvádějí, že by to mohlo být možné u moderních typů letadel. Stačil by k tomu laptop a dobré znalosti informačních technologií.