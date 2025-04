Koalice ve spolupráci s ANO částečně ‚vykostila‘ zákon o lobbingu. Prošel kontroverzní návrh

Poslanci schválili zákon o lobbingu, a to včetně sporného pozměňovacího návrhu, který nejspíše nenapsali sami zákonodárci, ale zájmové organizace. Zprůhlednění ovlivňování tvorby a přijímání zákonů tak bylo podle odborníků na protikorupční legislativu částečně takzvaně vykostěno. „Návrh Evy Decroix zašel příliš daleko,“ míní právník a protikorupční analytik Lukáš Kraus. Praha 15:03 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Decroix na 31. kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jde o zásadní protikorupční zákon, který má jasně nastavit pravidla pro lobbování. Jeho součástí měla být i takzvaná legislativní stopa. Každý nově přijatý předpis měl nést obsáhlou informaci o výčtu jednotlivých lobbistických kontaktů, které pozitivně vedly k předložení návrhu nebo k jeho změnám. Například výčet schůzek, identifikace lobbisty, lobbovaného a osob, v jejichž zájmu se lobbovalo.

6:59 Lobbisté jako autoři výjimek k zákonu o lobbingu? ‚Netrápí mě, kdo napsal první čárku,‘ říká poslankyně Číst článek

Jenže právě tahle lobbistická stopa bude nakonec v zákoně chybět. Koalice s hlasy opozičních poslanců hnutí ANO totiž schválila pozměňovací návrh Evy Decroix (ODS).

„Mám za to, že uvedený postup není v praxi realizovatelný. Zákonodárce postupuje často na základě mnoha podnětů, které jsou dále kombinovány s jeho vlastními názory a úvahami, a je tedy mnohdy nemožné přesně označit příčinu konkrétní změny nebo důvod pro předložení konkrétního návrhu,“ napsala do odůvodnění svého návrhu s tím, že by to navíc přineslo zbytečnou byrokracii.

Jenže podle protikorupčních iniciativ návrh poslankyně Decroix povede k nesmyslné administrativě a „legislativní stopu“ úplně „vyprázdní“. „Rozumíme, že by zřejmě bylo racionální z navrhované legislativní stopy jako kompromis vypustit popis změn. Problematické však je, že návrh Evy Decroix zašel příliš daleko,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Lukáš Kraus, člen pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a také právník a protikorupční analytik.

Návrh podle něj vypouští i údaje o lobbovaných, které jsou důležité na vládní úrovni, a klientech lobbistů, které jsou zase relevantní především u profesionálních lobbistů. „Ve výsledku by tak toto přílišné osekání vedlo k velkému vyprázdnění lobbistické stopy. Návrh povede de facto k vykostění institutu tak zvané lobbistické stopy,“ uvedl Kraus.

Sporné autorství

Jak už na konci loňského roku popsal server iROZHLAS.cz, pozměňovací návrh je kontroverzní ještě z jiného důvodu. Metadata navrhovaných výjimek ukazují, že část změn napsaly právě zájmové organizace. Ve vlastnostech dokumentu je uvedena jako autorka Jana Hays, manažerka pro regulaci v telekomunikační společnosti CETIN spadající do skupiny PPF. Sama sebe prezentuje na sociálních sítích jako komunikační spojku mezi firmou a úřady.

Pravidla pro lobbisty Návrh zákona o regulaci lobbování má zavést povinnost pro lidi, kteří se této činnosti věnují soustavně nebo jsou z profesních komor, aby se zapsali do nového veřejného registru lobbistů. Dvakrát za rok pak mají napsat zprávu, s kým se setkali, co bylo tématem lobbování, a vložit ji do registru. Ve Sněmovně je v pořadí čtvrtý pokus. Jen za posledních 15 let už třikrát návrhy zákona o lobbování totiž spadly pod stůl.

Mluvčí společnost CETIN Ctibor Jappel tehdy uvedl, že mohlo jít o šablonu, „na jejíž přípravě se historicky podíleli kolegové z naší firmy“. „Z toho důvodu nelze dovozovat, že by pozměňovací návrh obsahoval náš postoj k legislativě o lobbingu nebo že by se kolegyně jakkoli podílela na pozměňovacím návrhu,“ uvedl.

Kvalitní lobbistická stopa je podle expertky na lobbing Moniky Krejčí jedním z hlavních nástrojů, jak „vnést světlo“ do tvorby českých zákonů. „Podrývá to samotnou podstatu regulace lobbování. Veřejnost má právo vědět, který lobbista byl ve svém lobbování úspěšný,“ pokračovala Krejčí z Transparency International, která má být nově rovněž považována za lobbistickou organizaci.

Krejčí současně upozorňuje, že komunikace lobbistů s politiky je „normální“, jelikož jim mohou poskytnout vhled do určité problematiky. „Logicky tak mohou i navrhovat konkrétní řešení legislativních změn. Co z našeho pohledu není v pořádku, je liknavý přístup paní poslankyně ke sdělování této komunikace a jejích detailů. Spíše to naznačuje snahu zamlžit, kdo vlastně stojí za čím,“ doplnila expertka.