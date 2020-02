Babiše jsem na hackathon nezval. Chtěli jsme jen státu ušetřit peníze, říká podnikatel Vondráček

„Naším cílem nebylo získat zakázku zadarmo, ale upozornit na její nesmyslnost, nesystémovost a předraženost,“ říká podnikatel Tomáš Vondráček, IT podnikatel a organizátor hackathonu, při kterém dobrovolníci zdarma naprogramovali IT systém k elektronickým dálničním známkám. Za ten měl stát původně zaplatit 401 milionů korun. Osobnost Plus Praha 20:20 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vondráček, organizátor hackhatonu. Na 60 programátorů se pustilo do systému pro elektronické dálniční známky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud stát může něco používat zdarma, v případě, že to bude právně a technicky průchozí, proč by to měl kupovat někde jinde za peníze?“ ptá se host Osobnosti Plus.

Kód, který programátoři a dobrovolníci v rámci hackathonu napsali, se podle něho může, ale také nemusí použít.

Jeho firma nicméně o honorované zakázky nebude usilovat. „Aby nás nikdo nemohl osočit z toho, že jsme to dělali s nějakým cílem. Naopak jsme nabídli těm, kteří to vyhrají, že jim poskytneme podporu. Stejně jako ji poskytujeme státu,“ dodává majitel agentury Actum.

Dvojitá výhra

Podle něj zatím není jasné, jestli stát IT systém na provoz nových dálničních známek vyvinutý programátory pod jeho vedením zužitkuje. Pokud ne, za prohru to prý považovat nebude.

„Pokud bude výsledek takový, že si stát vyvine řešení úplně bez nás, pouze inspirován naší aktivitou, a to řešení bude v normálních relacích, řekněme v řádech desítek milionů, bude to výhra.“

„A pokud součástí toho řešení bude použití něčeho z toho, co jsme vyvinuli my, a tím pádem zlevnění o další část, protože se nebude muset vyvíjet a platit znovu, je to dvojitá výhra. Ale ne nutná,“ dodává Vondráček.

‚Nepozval jsem ho‘

Na hackathon se přišel podívat premiér Andrej Babiš (ANO). Podle některých hlasů akci využil v rámci své propagace.

„Osobně jsem ho nepozval. Napsal mi Marek Prchal, jestli se může premiér přijít podívat. Uvědomil jsem si, že se nechci stát nástrojem Babišovy propagace, ale zároveň jsem měl zájem o medializaci. Proto jsem veřejně vyzval k návštěvě opoziční politiky. Přišel pouze Ivan Bartoš (Piráti), který tam strávil asi čtyři hodiny, a byla to velice plodná diskuse,“ připomíná.

„Je tady nemalá část veřejnosti, která si všimla a hodnotí, jakým způsobem Babiš marketingově manipuluje se svými příznivci. Ale myslím si, že lidé, kteří dokážou vnímat informace z více stran, si všimli, jakým způsobem se snaží v té situaci bruslit a jakým způsobem to dál prezentuje. Není to fér. A na této akci je to vidět,“ myslí si podnikatel.

Je zvyklý na to, že se mu vše podaří? Myslí si, že premiér Babiš dosazuje do křesel ministrů odborníky? Jaký má stát přístup k IT zakázkám? Nejen na tyto otázky Barbory Tachecí odpovídal podnikatel Tomáš Vondráček.