‚Partner, kterému nemůžete důvěřovat.‘ Vedení ANO nechce vládnout s SPD, volby to mohou změnit

„S Tomiem Okamurou bych ve vládě neseděla." Takto ostře se o víkendu vyhranila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová proti případné spolupráci svého hnutí s SPD Tomia Okamury. A podobně mluvil i předseda ANO Andrej Babiš, který kritizoval Okamuru za to, že podle něj nedrží slovo. Ne všichni z nejužšího vedení ANO jsou ale takto nesmiřitelní. Sněmovní volby by se měly konat příští rok na podzim. Praha 5:00 17. dubna 2024

„Diskuse o vystoupení z EU či NATO vylučuje dopředu jakoukoliv spolupráci. O tom, s kým budeme vytvářet případnou koalici, rozhodne to, jak se přizpůsobí našemu programu,“ konstatuje pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál druhý muž ANO Karel Havlíček.

Stěžejním pro rozhodování budou podle Radka Vondráčka výsledky voleb. „Nevíme, kdo bude zvolen příští rok do Sněmovny. Třeba se objeví i někdo nový nebo SPD neuspěje,“ přemýšlí místopředseda ANO a stínový ministr spravedlnosti.

Spolupráci s SPD ale nevylučuje. „Věřím, že hnutí ANO bude mít rozhodující počet hlasů a budeme u jednání o zformování nové vlády. Pak budeme jednat se všemi,“ podotýká Vondráček.

Místopředseda ANO Robert Králíček už ale mluví o možné vládě ANO s SPD kritičtěji. „Kromě toho, že se neshodneme na některých programových bodech, tak je také jen těžko představitelné, že máte ve vládě partnera, kterému nemůžete důvěřovat. A pan Okamura opakovaně vystupuje tak, že mu důvěřovat opravdu nemůžeme,“ hodnotí. Také on ale zdůrazňuje, že bude záležet na výsledcích voleb.

Pokud by Okamurovo hnutí neustoupilo z některých svých požadavků, pak by podle poslankyně Jany Pastuchové nemělo ANO s SPD v případné vládě sedět. „Chtějí vystoupit z EU a NATO. Jejich postoje by se musely hodně změnit, aby se o vládě dalo jednat,“ upozorňuje Pastuchová.

Poslanec Roman Kubíček, který je také členem předsednictva ANO, si ale myslí, že SPD ze svých stanovisek neustoupí. „K SPD mám dvě obrovské výhrady: referendum o vystoupení z EU a NATO a touha osamostatnit Česko, udělat z něj české Švýcarsko. To je nesmysl, na to ANO nemůže nikdy přistoupit. Jsou to dvě nepřekročitelné věci. A předpokládám, že z toho ustupovat nebudou, protože je to jejich vlajkový program,“ přibližuje.

Možnou vládu ANO s SPD nyní nevidí ani hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „V tuto chvíli si na základě programového a názorového vyjádření představitelů SPD nedokážu představit vládní spolupráci,“ konstatuje.

Primátor Plzně Roman Zarzycký ale také upozorňuje, že karty nakonec rozdávají voliči ve volbách. „Potom se porcuje medvěd, ale až když je na světě. Nikdy neříkám na žádnou koalici ne. Osobně si to ale, třeba v Plzni, představit neumím,“ odpovídá na dotaz, jak se dívá na případnou vládu ANO s SPD.

Bude vládnout ANO samo?

Podle průzkumu agentury Kantar, který v neděli zveřejnila Česká televize, by teď volby do Sněmovny vyhrálo ANO s 35,5 procenta hlasů, SPD by získalo osm procent. Koaliční Spolu by mělo 21,5 procenta, Piráti 11 procent a Starostové 6,5 procenta.

„V hnutí ANO není preferovanou variantou vláda s SPD. Nikdy to tak nebylo, byť si s tím představitelé ANO rétoricky hráli,“ nabízí svůj pohled Aleš Michal, politolog z Institutu politických studií Univerzity Karlovy.



„Preferovanou variantou, a to je dlouhodobá strategie Andreje Babiše a hnutí ANO, je absorbovat co nejvíce voličů, aby mohlo sestavit ideálně vládu bez koaličních partnerů. To by v politické realitě po volbách znamenalo sestavení menšinové vlády s externí podporou,“ nastiňuje, co by hnutí ANO nejvíce vyhovovalo.



Česko je nyní také na začátku kampaně k volbám do Evropského parlamentu. Obě hnutí se musí od sebe pro voliče odlišit a zaznívají proto zahraničně-bezpečnostní argumenty.

Politolog Aleš Michal | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

„Z hnutí SPD a ANO se v opozici víc než spojenci stávají konkurenti,“ přibližuje politolog. „Důležitý je ale také u ANO posun k radikalismu,“ doplňuje s tím, že Babišovo hnutí stojí o hodně voličů, kteří zvažují podporu Okamurově SPD.

O společné koaliční vládě obou opozičních hnutí mluvil v sobotu na celostátní konferenci SPD exprezident Miloš Zeman. Označil za překážku a politickou chybu, že SPD „dostatečně nepodpořilo“ lídra ANO Babiše v loňské prezidentské volbě.

A politolog Michal k tomu dodává ještě osobnější pohled: „Andrej Babiš a Tomio Okamura nemají po prezidentské volbě moc dobré osobní vztahy.“