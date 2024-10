Babiš ostře zkritizoval svého poslance za cestu do Číny. ‚Tohle se nedělá, ať zůstane doma,‘ řekl

Předseda ANO Andrej Babiš považuje cestu poslance Marka Nováka (ANO) do Číny za chybu. Radiožurnál zjistil, že se tam Novák před několika měsíci setkal s vedením firmy Huawei. Na tu by zároveň mohl dopadnout v současnosti projednávaný zákon o kybernetické bezpečnosti, který Novák kritizuje. „Panu poslanci vysvětlíme, že takovéhle věci nemá dělat, protože to je proti principům. Tak ať je tady doma ve Zlínském kraji,“ řekl Babiš. Praha 17:21 20. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš zkritizoval svého poslance Nováka za expedici do Číny | Foto: René Volfík, Martin Štěrba | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / ČTK

„No je to blb. Měl to hlásit, takovéhle věci se nedělají. Poslanec si zkrátka nemůže dělat, co chce, potom to dělá blbý dojem. Zeptáme se ho, proč to nehlásil, co tam dělal vlastně,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš Radiožurnálu.

Když Marek Novák zdůvodňoval cestu do Číny, tak zmínil také to, že chtěl do Česka přivézt pandu velkou. „To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Panebože, to snad nemyslí vážně, to je materiál,“ komentoval argumentaci Babiš.

„Panu poslanci vysvětlíme, že takovéhle věci nemá dělat, protože to je proti principům. Tak ať je tady doma ve Zlínském kraji a ať přesvědčuje voliče Spolu, aby nevolili Spolu,“ uzavřel.

Novák se při nedávné cestě do Číny setkal s Jeffem Wangem z vedení technologického giganta Huawei.

Na čínskou firmu by přitom mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti, který Novák ostře kritizuje. Vadí mu především část zákona, která se týká prověřování dodavatelských řetězců.

Mise panda

Novák teď chystá k zákonu pozměňovací návrhy. Sedí také v poslaneckém hospodářském výboru a předsedá podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, které mají dát k nové legislativě stanovisko.

Ani v tomto kontextu ale svou výpravu do Číny problematicky nevnímá. „Jedna z mých misí, teda srdečních, byla dostat pandu velkou do České republiky. (...) Jel jsem na své náklady, tak jsme nevystupovali vůbec politicky,“ říká s tím, že ho na návštěvu pozvala Čínská hospodářská komora.

„Nemám problém o tom mluvit, nemám problém mluvit o tom, s kým jsem jednal, o čem jsem jednal. Ale bylo to spíše poznávací,“ doplňuje opoziční poslanec.

Před cestami exponovaných osob do Číny navíc varuje kontrarozvědka BIS. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost už před šesti lety vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE. Považuje je za bezpečnostní hrozbu.