Šéf kyberúřadu: Musíme se vymanit z technologické závislosti. Chceme být připraveni, ne překvapeni

Kritik návrhu zákona o kyberbezpečnosti Marek Novák (ANO) se při cestě do Číny setkal s vedením technologické firmy Huawei, zjistili reportéři Radiožurnálu. Novák se brání tím, že to byla jeho soukromá cesta. Právě na Huawei by ale mohl dopadnout nový zákon, který připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Z našeho pohledu chceme být připraveni, ne překvapeni," řekl k zákonu pro Radiožurnál šéf NÚKIB Lukáš Kintr. Rozhovor Praha 10:05 15. října 2024

Jak se vy jako ředitel národního kyberúřadu na tu cestu díváte?

Jako ředitel NÚKIB zde nejsem určitě od toho, abych komentoval, natož hodnotil cesty ať už pana poslance Nováka, nebo kteréhokoliv jiného zákonodárce. S ohledem na to nechám tuto odpověď bez komentáře.

Budete chtít od poslance Nováka nějaké vysvětlení? Protože on říká, že to bylo spíše poznávací, nemá problém o tom mluvit. Chtěl prý pro Českou republiku získat také pandu.

Myslím si, že od toho, aby to někomu vysvětloval, tady jsou jiní lidé, ať už šéf poslaneckého klubu, předseda jeho strany, vedení Sněmovny, ale rozhodně ne já jako ředitel NÚKIB.

Zákon navrhuje, aby Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost mohl vykázat rizikové firmy z kritické infrastruktury. Co to vlastně znamená? Můžete nám dát nějaký konkrétní příklad, abychom to pochopili?

Snažíme se touto cestou předejít situaci, kterou jsme všichni zažili na počátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy jsme se ze dne na den museli zbavovat naší dlouhodobě budované strategické závislosti na ropě a plynu z Ruska.

Podobná závislost nám tady roky vzniká v oblasti technologií. Z našeho pohledu není dobré být tak silně závislý na někom, kdo nás považuje za nepřítele. Na někom, kdo na našem území podniká špionážní kampaně, aktivity, pravidelně o tom informují ve svých výročních zprávách zpravodajské služby.

Nechceme opakovat situaci, kdy budeme překvapeni v nejméně vhodný moment a budeme pak muset ze dne na den hledat nějaké řešení, jak měnit nějaké technologické celky u systémů, na kterých naše společnost jako taková je zcela závislá. Z našeho pohledu chceme být připraveni, ne překvapeni.

Váš kyberúřad před technologiemi Huawei a ještě také firmy ZTE varoval už někdy před šesti lety. Můžete, prosím, zopakovat, co vás k tomu tenkrát vedlo? A výhrady, počítám, stále trvají?

Výhrady stále trvají. Z těch veřejně komunikovatelných důvodů za všechny zmíním zejména to, že v Číně je velmi problematické právní prostředí.

Firmy podnikající v Číně jsou zákonem zavázány ke spolupráci s tamějšími zpravodajskými službami a řekněme s politickým vedením země. To v kombinaci s tím, co už jsem tady zmiňoval, před čím nebo na co upozorňují zpravodajské služby, tvoří poměrně zásadní hrozby. Před tímto jsme varovali a ono se to v mezičase posunulo ještě dále.

Dneska v Číně platí zákon, který zavazuje veškeré firmy, které ať už ve svých, nebo jiných technologiích identifikují nějaké slabé místo, nějakou zranitelnost, kterou můžou využívat útočníci. Takovou zranitelnost musí především hlásit tamějšímu aparátu, ne svým zákazníkům, ne svým obchodním partnerům, ale vedení Číny.

Co k tomu vede a co zatím je, já mám možná asi malou představivost, ale nedokážu si představit žádný objektivní důvod a dobrý úmysl, který by za tím mohl být.

Setkali jste se ze strany Huawei vy jako kyberúřad s nějakým přímým nátlakem, abyste ten zákon nějak změnili?

Ani ne tak ze strany Huawei, jako ze strany nejrůznějších sdružení, asociací, komor, svazů, odkud ten tlak byl poměrně intenzivní na zmírnění nebo změnu legislativy, vynechání některých částí té plánované navrhované legislativy. Jaké k tomu vedly důvody, co nebo kdo je k tomu motivoval, o tom bych mohl zase jenom spekulovat.