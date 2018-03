24. 9. 2014 |Věra Hájková, kov, Kateřina Havránková |Regiony

Do konce příštího roku by chtěl mít Benešov nový přivaděč pitné vody ze Želivky. Ten současný není v dobrém stavu a nestačí už ani kapacitou. Stavět by se mělo začít ještě letos, během několika dnů či týdnů. Nový přivaděč, který by měl být napojený na ten benešovský, chystají i v Sedlčanech, tam už se staví.