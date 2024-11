Oprava Barrandovského mostu přišla za pět minut dvanáct. Drahý beton je stokrát lepší, říká expert

Řidičům se v neděli otevřelo všech osm pruhů z rekonstruovaného pražského Barrandovského mostu. Jeho kompletní oprava začala v květnu 2022 a díky sloučení finálních etap skončily práce oproti původnímu plánu o rok dříve. Především kvůli volbě modernějšího betonu se ale cena zvýšila na téměř dvojnásobek na 1,140 miliardy. „Výsledná částka přemrštěná není, jedná se o extrémně zatíženou a složitou stavbu,“ říká expertní garant opravy Lukáš Vráblík. Rozhovor Praha 15:04 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrekonstruovaný Barrandovský most před slavnostním otevřením | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Byly zátěžové zkoušky stoprocentně úspěšné?

Byly stoprocentně úspěšné, splnily předpoklady projektu, a dokonce se ukázalo, že je konstrukce tužší. To znamená, že i vrstva z moderního betonu dokázala to, že opravdu došlo ke ztužení a zlepšení vlastností konstrukce.

Pokud je Barrandovský most označován za nejsložitější dopravní mostní stavbu v této zemi, platilo to i pro jeho rekonstrukci?

Určitě ano. Je to dáno jednak samotnou složitostí konstrukce, dobou vzniku a také samozřejmě extrémním vytížením, které znamenalo, že bylo nutné rekonstrukci etapizovat, aby se zajistil vždy nějaký minimální průjezd, aby byla splněna požadovaná kapacita.

Filip Hájek, generální ředitel Technické správy komunikací Praha, na Radiožurnálu vyjmenoval tři hlavní důvody pro zdražení rekonstrukce: vysoká inflace, použití speciálního betonu a to, že původní konstrukce mostu byla v mnohem horším stavu, než odborníci původně předpokládali. Jak se to může stát? Znamená to, že k rekonstrukci se přistoupilo vteřiny před dvanáctou?

Vteřiny před dvanáctou bych asi řekl, že ne. Možná bych to přirovnal k takovému klasickému, že to je za pět minut dvanáct. Ale opravdu se u severního mostu stav konstrukce v okamžiku, kdy se obnažila a bylo možné provést detailnější průzkum, ukázal, že byl úplně mimo naše jakékoliv představy o tom, v jakém stavu by ta konstrukce mohla být.

To znamená, že rozhodně neplatí, že by byla jakkoliv ohrožena bezpečnost provozu před tím, než rekonstrukce začala, ale byla výrazně snížena takzvaná zatížitelnost mostu, to znamená schopnost přenášet dopravní zatížení. Teď po rekonstrukci je to sto procent.

Opravdu tedy nebylo možné zjistit s předstihem, v jakém stavu konstrukce je?

Ne, opravdu ne.

Desetkrát dražší beton

V čem jsou výhody UHPC betonu, který se použil a oproti plánu stavbu prodražil?

Ten beton má v podstatě několik výhod. Můžeme to rozdělit do základních dvou skupin. První je mechanická, to je pevnost, ať už pevnost v tlaku nebo pevnost v tahu, která potom zaručuje daleko lepší odolnost konstrukce.

Druhá, která byla výrazně využitá v rámci rekonstrukce severního mostu, je schopnost vytvořit povrch, který je kompletně inertní a odolný vůči okolnímu prostředí. Proto se podařilo udělat, že na severním mostu nebylo potom použito izolační souvrství, ale přímo na tuto vrstvu z UHPC je kladeno vozovkové souvrství.

A proč je složitější jeho pokládka než u běžného betonu?

V podstatě se to jenom historicky jmenuje beton. Jedná se o specifický materiál, který má specifickou konzistenci, vysoké objemové procento ocelových drátků, které výrazným způsobem ztěžuje práci.

To znamená, že jednoduchá představa o tom, že zaléváme beton do připraveného bednění, tady padá. Na druhou stranu vše je to vykoupeno za to, že má skvělé mechanické vlastnosti a vlastnosti odolnosti vůči okolnímu prostředí.

Je ale desetkrát dražší než běžný beton. Má tedy i odpovídající výhody? Je desetkrát lepší?

Skoro bych řekl, že možná až stokrát.

Po skončení hlavních prací čeká most příští rok ještě poslední etapa, při které budou dělníci sanovat povrchy. Opravdu už nebudou na mostě žádná dopravní omezení?

Jsou to kosmetické opravy vnějšího povrchu mostu a nebudou znamenat žádná opatření. Samozřejmě se můžou vyskytnout nějaká krátkodobá, ta jsou ale v řádu hodin, rozhodně ne taková celková, jako byla teď.

Při započtení nulté fáze oprav, kdy se mimo jiné rekonstruovaly pilíře, a také páté fáze, tedy sanace povrchu, o které jste teď mluvil, a zaplacení správce stavby se náklady vyšplhají téměř na 1,310 miliardy korun. Není to opravdu přemrštěné, jak opozice kritizuje vedení města?

Rozhodně to přemrštěné není. V podstatě je za tím to, že se opravdu jedná o extrémně zatíženou stavbu a extrémně složitou stavbu. Byla nějaká představa o celkové ceně, ale jak už tady bylo několikrát zmíněno, skutečný stav konstrukce byl daleko horší a myslím si, že nic nevykoupí potom tu kvalitu a to, co s konstrukcí bylo provedeno, a že byla zajištěná bezpečnost a provozuschopnost do dalších let.

Nejhorší memento

Barrandovský most tvoří fakticky dva mosty. Severní je o pět let mladší než jižní, přesto byl v ještě horším stavu. Jak si to vysvětlujete?

Bohužel tady u toho se potvrzuje a není to jenom případ severního mostu Barrandovského soumostí, ale obecně i dalších mostů, které z této doby máme, že ta druhá polovina 80. let je opravdu z hlediska historie našeho stavebnictví asi to nejhorší memento, co máme.

To znamená, že i opravy a rekonstrukce konstrukcí z této doby jsou velmi složité a setkáváme se tam opravdu s výraznými poruchami.

Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin. Proč se to nestalo?

Předpoklad o opravách do konce prázdnin byl už se sloučenou etapou 3+4, to znamená, že se dělal severní most najednou. Nás poměrně razantním způsobem překvapil skutečný stav konstrukce, což bylo na přelomu dubna a května, kdy jsme museli přijmout rozhodnutí, co s tím dál.

Naštěstí už byla zvolena technologie UHPC a podařilo se most ztužit. Prodloužení tak bylo vyvoláno přímo zjištěním skutečného stavu konstrukce, který se ukázal během rekonstrukce.

Co se teď bude na opravené konstrukci hlídat?

Bude se klasicky hlídat její možná degradace z pozice sledování průhybů a deformací. Budou se hlídat úbytky předpínací síly, protože bylo doplněno externí předpětí vedené od jisté komory, které vedlo ke ztužení.

A bude se standardně sledovat tak, jako u většiny mostů u nás, její stavebně-technický stav pomocí periodických prohlídek, které budou tento stav monitorovat.

Barrandovský most je z roku 1983. Začal se opravovat bezmála po 40 letech. Kdy bude potřeba příští rekonstrukce? Umíte to odhadnout?

Odhadnul bych skoro 50 let, ale když bych to mohl něčemu přirovnat, myslím, že nás už to trápit nemusí.