Náměstek primátora: Barrandovský most je jediná silniční stavba v Česku, která běží kompletně nonstop

První fáze opravy nejvytíženější komunikace v Praze Barrandovského mostu s návratem dětí do školních lavic neskončí. Rekonstrukce bude trvat o 20 dní déle. Na práce byla od pondělí nasazena třetí směna. Radiožurnál se ptal náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě), kdy vyšla najevo ona komplikace, tedy zjištění, kolik je v mostě armatur a jaký mají rozměr. Praha 22:36 3. srpna 2022

Postupně odhalujeme, jak tehdejší stavitelé na počátku 80. let ten most skutečně zhotovovali. Je tam mnoho skutečností, které se liší od toho, jak bylo tehdy zaneseno v projektu. My nechceme opakovat chyby, které se v tom projektu vyskytují, a proto jsme se rozhodli vlastně této příležitosti využít, abychom projekt rekonstrukce vylepšili a dali řidičům maximum toho, co umožňují technologie, které se teď v 21. století nacházejí.

Kdy jste zjistili, že ta původní dokumentace neodpovídá realitě. Proč tento faktor nebyl jasný už od začátku, jestli se jelo při přípravě čistě podle dokumentace a neprováděl se nějaký průzkum přímo v konstrukci, jestli ty plány odpovídají realitě?

Před třemi lety se prováděl diagnostický průzkum. To, co jste zmínil ohledně armatur, tak hovoříme o příčnících, kde se musí udělat 10metrové vrty. Mluvíme zde o 10metrové vrstvě betonu, a to vám žádný přístroj nezjistí, jakým způsobem jsou uvnitř 10metrové tloušti betonu protáhnuté ocelové armatury a pokud to není uděláno přesně podle původního projektu, tak to zjistíte až na té stavbě samotné.

Rozumím. A co tedy ta nová situace znamená pro další postup opravy?

Máme dvě situace, které jsou zásadní a znamenají změnu projektu. První je, že tloušťka živicové vrstvy, tedy lidově řečeno asfaltu, je až dvojnásobná oproti tomu, jak by měla být. Projektant přišel s tím, že my tuto chybu nemůžeme zopakovat, té konstrukci to nijak nebude sloužit a bude jí to naopak přitěžovat, protože tam bude zbytečně vysoká vrstva asfaltu, která nemá žádný funkční význam.

Proto jsme oslovili odborníky z Českého vysokého učení technického, pana doc. Vráblíka. s aktuální technologií, které se začaly používat ve Spojených státech teprve před pěti lety, tak jsme přišli na to, že bychom mohli využít ultravysokopevnostní beton, který se dokáže spojit s tou původní nosní konstrukcí a ještě ji zesílit. Tu životnost prodlouží v podstatě až na 100 let, což garantuje desítky let dalšího provozování bez nutnosti nějakého většího zásahu.

Třetí směna na scéně

Vy jste od pondělka nasadili posilující třetí směnu. Proč jste k tomuto kroku nesáhli už dřív?

Tak ty skutečnosti vyplynuly v posledních dnech. Ten harmonogram a tu délku zpoždění jsme se dozvěděli včera na kontrolním dni a nyní, pokud se nepletu, tak jsme jediná silniční stavba v Česku, která běží kompletně nonstop. Sehnat kapacity navíc, sehnat výjimku z hygieny nebylo jednoduché. Původně hygiena nedovolovala práce mezi 22. hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Od pondělí máme stanovisko, že za určitých okolností budeme moci provádět noční práci každý den.

I za těchto okolností ale bude skluz 27 dní. Co z toho všeho vyplývá pro dopravní situaci v dané lokalitě a potažmo i pro provoz v hlavním městě?

Z dopravního hlediska se nic měnit nebude. Zůstávají dopravní opatření taková, jaká byla doposud. Já naopak moc děkuji řidičům, že celou dobu rekonstrukce respektují objízdné trasy, chovají se ohleduplně, využívají i městskou hromadnou dopravu, takže v hlavním městě prozatím nedocházelo ke komplikacím. Samozřejmě nemůžeme očekávat i se zvýšením provozu v září, že pravidelně tak jako na podzim vždycky přicházejí větší intenzity, tak se situace může mírně zhoršit. Můžeme opět očekávat, že se prodlouží jízdní doby, a proto bych všechny řidiče nadále žádal, aby byli ohleduplní a využívali ty objízdné trasy.