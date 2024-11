Scheinherr: Oprava Barrandovského mostu byla rekonstrukce století. Stála víc peněz, ale je kvalitnější

Dopravě v Praze by se mělo ulevit. Rekonstrukce Barrandovského mostu je po více než dvou letech plných kolon prakticky u konce. Stavba ovšem spolkla dvojnásobek peněz, než se původně předpokládalo. „Jsem překvapený, že cena vyšla najevo teprve měsíc před dokončením celé rekonstrukce,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus bývalý náměstek primátora Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě). Rozhovor Praha 12:48 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) ukazuje největší problém. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když vezmeme rekonstrukci Barrandovského mostu jako celek, jak byste ji hodnotil? Při vědomí toho, že jste se přinejmenším na spuštění a začátku toho projektu významně podílel.

Já si myslím, že bez přehánění můžeme říci, že proběhla rekonstrukce století. Jak už jste zmínil, je to nejvytíženější silniční most v České republice. Projede na něm 150 tisíc automobilů denně, což znamená okolo 200 tisíc občanů. Myslím si, že můžeme být velice šťastní, že máme nyní zase spolehlivou konstrukci, na kterou se můžeme na desítky let spolehnout. Rekonstrukce proběhla úspěšně. Díky tomu, jak se připravila, nenastaly takové dopravní kolapsy a scénáře, jak někteří předpokládali, že budeme stát třeba hodiny v kolonách.

Dá se říct ale, že vy sám jste třeba dobře zvládl komunikaci na začátku realizace této stavby? Protože například Zdeněk Hřib (Piráti), ale i další vás za to kritizovali.

Tehdy mě kritizovali. My jsme tři roky nepřipravovali jenom tu stavbu samotnou, ale i objízdné trasy, návazné komunikace, rozšířila se Strakonická ulice, vznikla na Lihovaru vratná rampa, bylo s tím spojeno spousta doprovodných investic, které snížily negativní dopravní dopady.

Ale byly ty informace dostatečně dobře komunikované? Teprve po čase bylo více informací na webu. Ale ze začátku tvrdili i uživatelé, že se k těmto informacím nemohli hned dostat.

Tehdy jsme po celé Praze distribuovali noviny Barrandovský most, byly i na benzinkách ve Středočeském kraji. Měli jsme zřízený web, snažili jsme se dostat k co nejvíce k lidem. V den, kdy byla rekonstrukce spuštěna, nenastal dopravní kolaps a to je důkazem, že to bylo připraveno správně. Musíme si také uvědomit, že to bylo v době předvolební kampaně.

Prodražení rekonstrukce

Cena dosáhla zhruba dvojnásobku toho, co se původně předpokládalo. Je to podle vás odůvodněné?

Tak to se musíte obrátit především na současné vedení Prahy. Já jsem překvapený, že cena vyšla najevo teprve měsíc před dokončením celé rekonstrukce. Já jsem byl na stavbě přítomen dvakrát do týdne, abych přesně věděl, co se tam děje, a mohl to předávat občanům.

Ale už v době vašeho působení ve funkci náměstka pro dopravu, pár měsíců po spuštění stavby v září 2022 jste oznámili, že rekonstrukce se prodražila o 45 milionů korun. Takže nějaké posuny tam byly už za vašeho působení.

Ano. A jakmile jsem se to dozvěděl, tak jsem to oznamoval občanům, což tímto dokazujete. To, že jsme se dostali k ceně 1,3 miliardy až na konci čtvrté etapy, považuji za příliš zpožděnou informaci.

Je problém jenom v čase zveřejnění informace, nebo v samotné ceně? Ptám se, jestli souhlasíte s tím, co říká Technická správa komunikací. Že šlo o použití kvalitnějšího betonu, inflaci a podobně.

Já věřím technikům, že dělali maximum pro to, aby rekonstrukce proběhla co nejlépe. Použil se vysokopevnostní beton, který nebyl původně plánován. Tím se zvýšila i zatížitelnost mostu. Zvýšila se i jeho životnost. Je to sice za více peněz, ale máme kvalitnější konstrukci, která více vydrží.

Jan Nevyhoštěný, redaktor serveru zdopravy.cz, ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že řada zakázek se vypisovala mimo původní zadání. Je podle vás pořádku, že když další práce můžou dosáhnout jenom 30 procent původní ceny, tak nakonec dosáhli 100 procent a zadavatelé kupovali třeba beton nebo si objednávali další práce mimo hlavní smlouvu?

Na detaily bychom se museli přesně zaměřit. Já jsem překvapený, že vlastně tyhle informace jsme si museli téměř potají vyhledávat a nebyly zveřejňovány v průběhu stavby. To považuji za veliký problém a neznačí to velkou transparentnost.

Ale věcně myslíte, že to je pořádku?

Ty práce byly určitě důležité pro samotnou rekonstrukci, takže proběhnout musely.

Teď tedy budeme mít k dispozici Barrandovský most, ale odborník pro dopravní stavby z ČVUT Petr Kumpošt uvedl, že pokud se budou silnice jenom opravovat či omezovat, bude prý v dopravě hůř. Podle něj chybí městský i dálniční okruh, radiály a tak dále. Nepadá tahle kritika částečně i na vaši hlavu?

Za mě jsme dovedli stavbu číslo 511, což bych řekl, že je nejdůležitější část Pražského okruhu mezi D0 a D11 k územnímu rozhodnutí. Dneska má stavební povolení, probíhá tam archeologický průzkum a příštím roce, věřím, začne stavba. Zároveň jsme odevzdali dokumentaci pro územní rozhodnutí na dokončení městského okruhu.

Nyní se práce pod současným vedením Prahy zpomalily. Já tomu příliš nerozumím a nevím, proč do toho nedávají úsilí a energie, ale to bohužel nejde za mnou.