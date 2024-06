‚Bazén se naplnil do minutu a půl.‘ Valašské Klobouky uklízí následky bleskové povodně a bojí se další

Ve Valašských Kloboukách a okolí sčítají škody po lokální povodni, už druhé za krátkou dobu. Naposledy se přívalový déšť městem prohnal v pondělí, voda s bahnem zaplavila sklepy a silnice. Starosta města odhaduje, že voda způsobila škody za jednotky milionů korun. A mohla by přijít znovu, dobrovolní hasiči proto už chystají další pytle s pískem. Valašské Klobouky 17:30 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valašské Klobouky, den po bleskové povodni 10. června 2024 | Foto: Blanka Kovandová | Zdroj: Český rozhlas

Valašské Klobouky zasáhly v pondělí silné deště, které způsobily velké lokální povodně. Podobnou situaci zažili obyvatelé před týdnem a půda už není schopná vstřebat další vodu. Ta tak nyní napáchala po celém městě milionové škody.

Valašské Klobouky – den po bleskové povodni 10. 6. 2024 (reportáž)

Na místě pomáhalo přes osmdesát hasičů. Místní potoky a říčky vystoupaly až na třetí povodňový stupeň.

Místní Tomáš Kratochvil sotva uklidil po bouřce z minulého týdne, a už se mu prohnala sklepem další voda.

„Mně se nezdálo, že tak moc prší, tak jsem šel do garáže, že budu něco dělat. Najednou kolem vidím, že protéká voda, tak už jsem věděl, že je špatně. Vyběhl jsem do sklepa a už se to začalo tlačit přes kanály,“ popisuje a dodává: „Tady přes spáry stříkala voda. To jsem ještě neviděl.“

Velké škody jsou podle starosty Josefa Bělašky (nez.) i na sídlišti Luční, které loni prošlo revitalizací za 20 milionů korun. „Pumptrackové hřiště je kompletně zničené,“ rozhlíží se kolem. „Jsou tu vytrhané dlažební kostky z retardérů a obrubníků.“

„Veškerá voda z polí nad sídlištěm Luční se valila dolů ulicí. Tady jsou ještě pytlem s pískem a vytrhané dlažební kostky,“ popisuje škody starosta.

Valašské Klobouky, den po bleskové povodni 10. června 2024 | Foto: Blanka Kovandová | Zdroj: Český rozhlas

Bahnitá řeka se přehnala i koupalištěm a Starým městem. „Tohle je náš velký plavecký bazén. V pondělí se napustil do minuty a půl,“ dodává.

Škody zatím odhaduje na jednotky milionů korun. V pondělí na odstraňování škod pracovaly zhruba dvě desítky lidí, využívali zametací stroje i bagr.

„Požádali jsme také o speciální vůz ze Zlína od tamních Vodovodů a kanalizací. Toto vozidlo monitoruje stav kanalizace a následně je čistí. Máme totiž problém s tím, že kanalizace jsou zacpané trávou, větvemi a taky kamením,“ přibližuje starosta.

Město také plánuje další protipovodňová opatření. „Dobrovolní hasiči aktuálně připravují dalších pět desítek pytlů s pískem. Při poslední vlně povodní tyto hráze v terénu významně pomohly,“ přibližuje mluvčí radnice Lenka Zvonková.

Předpověď počasí totiž nevylučuje v nejbližších dnech další přeháňky nebo bouřky na východě Moravy.