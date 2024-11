Haagský soud je k Izraeli nevyvážený, tvrdí Bartošek. ‚Ať se Netanjahu obhájí,‘ namítá Gregorová

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta. „Kolik Židů musí být zavražděno, aby mezinárodní společenství uznalo, že Izrael má právo na ochranu?“ kritizuje v pořadu Pro a proti místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Nedomnívám se, že toto rozhodnutí zpochybňuje právo Izraele na sebeobranu,“ namítá europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Pro a proti Praha 0:16 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a exministr obrany Joav Galant | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Pane Bartošku, vyzýváte vládu a ministerstvo zahraničí, aby v reakci na zatykač Česko pozastavilo svou účast a také finanční příspěvek Mezinárodnímu trestnímu soudu. Proč?

Jan Bartošek (KDU-ČSL): Říkám si, kolik Židů ještě bude muset být zavražděno, aby mezinárodní společenství přiznalo, že Izrael má právo na svoji ochranu, na svoji obranu a na to, aby chránil své obyvatele.

A to podle vás ten verdikt zpochybňuje?

Bartošek: Přístup ICC vnímám jako velmi nevyvážený směrem k Izraeli, protože staví na stejnou roveň agresora a toho, kdo se brání. Izrael byl bezprecedentně napaden. Bylo zavražděno přes 1200 jeho obyvatel, bylo mučeno, znásilněno, upáleno zaživa.

A v tenhle moment se Izrael brání a jeho demokraticky zvolený představitel je stavěn na stejnou úroveň jako teroristická organizace nebo zástupce teroristů. A to je naprosto nepřijatelné.

A proto by tedy vláda a ministr zahraničí měli pozastavit svou účast ve Shromáždění smluvních stran?

Bartošek: Je to velmi jednoduché. Jsme právní stát, respektujeme právo. Aby to byl čistý přístup, tak jediná možnost je z mého pohledu dočasné pozastavení členství z důvodu nevyváženosti přístupu tohoto Mezinárodního trestního soudu.

‚Odlišné důvody‘

Paní Gregorová, nevidíte důvod k tomu, aby Česko dalo najevo, že je spojencem Izraele, stojí na straně práva a pozastavilo svou účast u Mezinárodního trestního soudu?

Markéta Gregorová (Piráti): Nedomnívám se, že ICC dává na roveň Netanjahua, Galanta a Muhammada Dífa (šéfa vojenského křídla Hamásu, pozn. red.) nebo jakékoliv představitelé Hamásu. Je důležité si uvědomit, že mezinárodní soud vydal na oba izraelské politiky zatykač z úplně odlišných důvodů. A že i demokraticky zvolený premiér v suverénní zemi může páchat zločiny.

ICC dal dohromady nezávislý expertní panel šesti lidí, z nichž jeden je mimochodem přeživší holokaustu, a ti se snažili dát dohromady skutečně nezávislé opodstatněné důkazy toho, co se tam děje.

A říkají, že oba politici, Netanjahu a Galant, mohou nést trestní odpovědnost za válečný zločin, využití hladu nebo vyhladovění.

Zatímco Díf je obviněn z válečných zločinů vražd, mučení, znásilňování, braní a zabíjení zajatců a podobně. V žádném vesmíru tohle přece není to samé.

V jedné situaci se chce vyšetřit mezinárodním právem, jestli Netanjahu a Galant skutečně nevyužívali hlad tak, že bránili dodávání humanitárních dodávek jídla, zásob a podobně. To je samozřejmě důležité vyšetřit a nijak to nezpochybňuje naše spojenectví s Izraelem.

I Izrael může mít premiéra, který dělá chyby. A pokud naopak držíme mezinárodní právo, jsme demokratickými zeměmi a podobně, tak bychom měli být schopni mu dát možnost se u soudu obhájit.

Neposiluje rozhodnutí soudu dojem, že Izrael nemá právo na obranu? Je spravedlivé stíhat někoho, kdo je napaden agresorem, kdo nerozpoutal válku a je v pozici obránce?

Gregorová: Nedomnívám se, že toto rozhodnutí jakýmkoliv způsobem zpochybňuje právo Izraele na sebeobranu.

Není tam ani ta symbolická rovina, že je to tedy nějaké obvinění hlavních izraelských politiků, čili to i může implikovat, že ten postup je špatný?

Gregorová: Záleží, kdo se na tu symboliku dívá. Nicméně bych se ráda bavila o faktech a o mezinárodním právu a z tohoto úhlu pohledu to nijak nenarušuje právo Izraele na sebeobranu.

Ostatně vydání toho zatykače nijak neovlivnilo žádný národní stát ani Evropskou unii v tom, aby nadále posílaly podporu, případně i zbraně Izraeli na vykonávání práva sebeobrany.

Je důležité si říct, že velmi podobně se přistupovalo i k Rusku a Ukrajině. Spousta z nás velmi nerada viděla, když se řešilo u Ukrajiny, také napadené země, zda může a má být vyšetřována z hlediska páchání válečných zločinů.

Nakonec se to uznalo a neslyšela jsem tehdy podobný křik, že i u Ukrajiny je to potřeba vyšetřovat. Ukrajina u Mezinárodního trestního soudu zatím není, kvůli tomu, že se to tam nezjistilo, ale zjišťovalo se to.

U premiéra Netanjahua a ministra obrany Galanta existují ta takzvaně důvodná podezření. Nicméně je důležité říct, že když budou vydáni nebo zatčeni, tak mezinárodní soud bude samozřejmě muset ještě obvinění potvrdit skrze svůj vyšetřovací senát. Až když budou potvrzena, tak se začne rozhodovat, zda jsou obviněné osoby vinné nebo nevinné u soudu. To znamená, že tam je ještě velmi dlouhý právní demokratický proces.

‚Hamás na Palestince kašle‘

Pane Bartošku, když říkáte, že vnímáte disproporci a zaujatost ICC vůči Izraeli, tak neukazuje třeba právě to, že přezkoumával i situaci bránící se Ukrajiny na to, že měří všem stejně.

Bartošek: Jasně, že neukazuje. To je zásadní nepochopení toho, jak se celá situace vyvíjí. Izrael je celou dobu v situaci, kdy se brání. Brání se v situaci, kdy Hamás je zavrtaný v zemi v Gaze. Pod školkami, školami, nemocnicemi má sklady zbraní, unesl 250 občanů, žen a dětí, z nichž ještě stovku nevydal.

Izrael je v situaci, kdy dohledává své občany. Hamás zneužívá děti jako mladé teroristy, aby útočily. Vydává své bojovníky, kteří jsou v civilu za civilní oběti. Ten, kdo přejímá statistiky, které to uvádí, tak přejímá statistiky od teroristické organizace Hamás.

Na druhou stranu jsou tu přece závěry na místě působících organizací, jako jsou Lékaři bez hranic, kteří mluví o zásadně hrozivé situaci, co se týká situace civilistů a dodávky humanitární pomoci jim.

Bartošek: To vám dávám za pravdu, situace tam není jednoduchá. Ale v okamžiku, kdy tam pošlete humanitární konvoj bez nějaké vojenské ochrany, tak ho Hamás rozkrade. To se k běžným Palestincům prostě nikdy nedostane. Protože Hamás to rozkrade, používá to pro svoje lidi a na běžné Palestince kašle.

