V Berouně hoří střecha pekáren. Hasiči evakuovali přes 50 lidí, vyhlásili třetí stupeň poplachu

Hasiči vyjeli k požáru v 17.47. Nejprve vyhlásili druhý, krátce po 19.00 i třetí stupeň požárního poplachu. Město Beroun na facebooku po 19.00 informovalo, že se propadla střecha pekáren.

„Aktuálně máme požár ve střešní konstrukci v plném rozsahu, na místě se hasí ze dvou kusů výškové techniky,“ řekl agentuře ČTK mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička. Na místě je podle něj 19 jednotek. Vodu čerpají z Berounky.

Hasiči se podle mluvčího blíží tomu, aby dostali požár pod kontrolu. Zásah komplikuje vítr. Předpokládá se, že požár budou hasit do brzkých ranních hodin.

Hasiči dosud evakuovali 54 lidí, šlo o zaměstnance pekárny. Dostat do bezpečí je pomáhali i strážníci městské policie. Podle mluvčího středočeské záchranné služby Marka Hylebranta na místě nejsou zranění, uvedl po 19.00.

Na místo už dorazila chemická laboratoř Kamenice kvůli preventivnímu měření uniklých škodlivin do ovzduší.

Město Beroun na facebooku vyzvalo lidi v okolí, aby zavřeli okna. „Hasiči se snaží, aby plameny nepřeskočily na další budovu. Hasiči jsou i pod hořící střechou. Mají náš velký obdiv,“ uvedlo město Beroun na facebooku.

Most přes řeku Berounku je kvůli požáru uzavřen. Podle města to může trvat minimálně několik dalších hodin. „K otevření mostu a případně další informace k hromadné dopravě přineseme, co nejdříve to půjde, ale může jít až o ranní hodiny,“ uvedlo město.

Přítomni už jsou na místě i vyšetřovatelé, příčina požáru bude stanovena až po uhašení plamenů.

Vyhlášen je 3. stupeň požárního poplachu. pic.twitter.com/fAf9LSNNfn — HZS Středočeského kraje (@HZS_STC) October 13, 2024