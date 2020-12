Česko může do pátého stupně přejít až 27. prosince. ‚Chceme, aby se lidé setkali s příbuznými,‘ řekl Blatný 

Zpřísnění opatření na nejvyšší stupeň protiepidemických opatření by mohlo podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) nastat nikoliv od pátku 25. prosince, ale až od neděle 27. prosince. Důvodem je podle ministra umožnit lidem, aby se během vánočních svátků setkali s příbuznými. O termínu rozhodne ve středu vláda, řekl poslancům ministr při projednávání žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna. Praha 18:06 22. 12. 2020 (Aktualizováno: 18:57 22. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci | Foto: Vít Svoboda | Zdroj: Český rozhlas

Jedna z věcí, o které uvažujeme, je právě to, že to nebude od 25., ale až od 27., čímž se umožní, aby se lidé, kteří se zejména nechali otestovat, měli možnost se setkat během vánočních svátků. Ale definitivní rozhodnutí opravdu padne až ve středu,“ řekl ministr. Novinářům večer řekl, že se kabinet rozhodne i po zhodnocení statistik, které obdrží ve středu ráno. „V případě, že by to čísla umožnila, tak bychom preferovali 27.,“ dodal. Česko se pohybuje na hranici pátého stupně indexu PES. K jakým opatřením může vláda sáhnout? Číst článek

Blatný však nebyl nakloněn možnosti učinit výjimku z opatření během Silvestra a oslav příchodu nového roku, kterou svůj souhlass prodloužením nouzového stavu podmiňují komunisté. „Myslím, že bychom byli všem k smíchu, kdybychom dělali další a další výjimky,“ uvedl ministr.

Pokud se Česko posune do pátého stupně systému PES, chce Blatný zachovat stejný přístup k malým a velkým obchodníkům. "Můj návrh půjde tím směrem, aby se i ve velkých obchodech prodávalo jen zboží, které je nezbytně potřebné," řekl novinářům.

Je Česko připraveno?

Ministr také rozptyloval obavy opozice z toho, že Česko není připraveno na očkování proti koronaviru. První dávky vakcíny Pfizer budou k dispozici 27. prosince a 29. prosince má být dovezeno dalších 20 000 vakcín, uvedl ministr.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je na leden objednáno 50 000 vakcín. „Jsou k dispozici jmenné seznamy lidí, kteří se budou očkovat,“ řekl ministr. Detailní metodika k podávání vakcíny Pfizer bude k dispozici 23. prosince vládě a následně i poslancům, uvedl Blatný.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na nárůst hospitalizací. Nemocnicím nařídilo omezit neakutní péči Číst článek

„Jsou k dispozici jmenné seznamy lidí, kteří se budou očkovat,“ řekl ministr. Prioritně budou během ledna podle Blatného očkováni lékaři z nemocniční kritické infrastruktury, další pracovníci zdravotnických zařízení a senioři v nemocnicích a v domovech důchodců. Očkování v lednové vlně se podle ministra nemá týkat praktických lékařů.

Veřejnost bude mít podle Blatného možnost se nechat očkovat od února, bude pro ni zprovozněn rezervační systém. Přednostně budou očkováni zbývající senioři. „Nedomnívám se, že se jedná o nějaká chaotická rozhodnutí,“ uvedl ministr.

„I při rozhodování o tom, do jakého rizikového scénáře se přesuneme, používáme ty stejné parametry, jako má Německo. Ono totiž nic jiného dělat nelze,“ dodal Blatný.

Ministr také řekl, že v očkovacích centrech bude moci dostat vakcínu až 280 lidí denně, čímž by bylo možné objednanou vakcínu využít. Vakcína vydrží 30 dní v chladicím boxu, v němž bude dodána, v mrazicím boxu šest měsíců.