Rozklad demokracie nebolí hned, zatím jsme v anestezii, říká signatář Charty 77 Doležal

Komentátor, publicista a vysokoškolský pedagog Bohumil Doležal byl před revolucí disidentem a signatářem Charty 77. O aktuálním stavu české politiky říká, že je tu „svinčík, jaký tady ještě nebyl", a obává se o zdejší demokracii. Doležal byl hostem pořadu Osobnost Českého rozhlasu Plus. Praha 8:24 3. července 2019

„Je to vlastně takový doklad toho, jak skandální je stávající situace. Tady bude předseda a místopředseda vlády přesvědčovat prezidenta, že musí udělat to, co podle ústavy má udělat,“ komentuje Doležal nadcházející schůzku tří politiků k odvolání ministra kultury.

Výsledek schůzky je podle Bohumila Doležala důležitý z několika důvodů. Pokud si prezident Miloš Zeman prosadí svou, vyklidí se tak další pole pro jeho svérázný výklad ústavy. A podstatné je prý také to, že ve hře jsou dva velmi důležité resorty – ministerstva zahraničí a vnitra (obě v gesci ČSSD).

ČSSD a lepší osud

Doležal si myslí, že by měl šéf ČSSD Jan Hamáček takzvaně bouchnout do stolu, ale v této roli si ho dovede jen velmi těžko představit.

„Sociální demokracie je strana s nesmírně důstojnou tradicí, která si zaslouží lepší osud, než teď má. Bohužel v posledních letech dělá všechno pro to, aby se úplně zničila,“ říká publicista.

Podstata problému

K probíhajícím protestům proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiéru Andreji Babišovi (ANO) Doležal podotýká, že organizátoři akcí zužují své projevy na věci, které nejsou hlavní podstatou problému. Obává se proto, že postupný rozklad demokracie tak může uniknout protestujícím i politikům.

Nemyslí si, že by si demonstranti merita věci nevšimli, „ale mluvit o tom, že někdo krade, je daleko atraktivnější než mluvit o tom, že nebudeme mít demokracii... To bude lidem vadit, až když bude pozdě. Rozklad demokracie nebolí hned. Je to jako když se pacient probudí z anestezie a zjistí, že nemá ruce a nohy. Zatím je to jen taková anestezie,“ uzavírá.