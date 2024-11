Bohumínští hasiči štípou dřevo pro zaplavené domácnosti. Lesy České republiky darovaly 130 kubíků

Nařezané špalky tady do připraveného vozíku nosí Bronislav Valuštík. „Je to potřeba, tak se to dělá. Je to taková posilovna pro důchodce,“ říká. Zahrada hasičárny je plná zhruba tak šestimetrových smrkových klád. Zápasí tady s nimi statečně trojice hasičů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zahrada bohumínských hasičů se proměnila v obří sklad palivového dřeva. Poslechněte si celou reportáž

„Řetězy se nám tupí, protože je tam spousta nečistot ve dřevě nebo na obalu. Musíme to pořád přebrušovat a měnit řetězy,“ popisuje velitel Václav Perfecký. „Naznačkujme si ty vzdálenosti, jaké máme řezat. Nařežeme to a zase další a zase naznačkujme,“ ukazuje práci. Když se vozík naplní, odvezou ho zájemci, který je napsaný v pořadníku.

Hasiči rovnou tady na své zahradě zapisují zájemce o darované dřevo do pořadníku. Jedním ze zájemců je i čtyřiašedesátiletý Lešek. „Měli jsme uložené dřevo na celou zimu a vzala ho voda. Uvidíme, jestli na nás vyjde. Uvidíme, jaká bude zima, ale tohle by nám pomohlo,“ říká.

Dřevo by pomohlo i rodině paní Aleny. „Potřebujeme topit, aby bylo teplo. Dřevo se nám odplavilo, měli jsme metr a dvacet centimetrů ve sklepě, takže všechno skončilo pod vodou,“ vypráví Alena.

Bohumínští hasiči řežou a rozvážejí dřevo zaplaveným domácnostem. Lesy ČR poslaly do města 130 kubíků dřeva. Zájem lidí je obrovský. S pilou statečně zápasí i velitel SDH Bohumín- Šunychl Václav Ferfecki.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/R58vPjq67y — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) November 26, 2024