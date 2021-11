Omezit světelný smog a ušetřit přírodu. V brněnských Lužánkách je testovací stezka veřejného osvětlení

Brno hledá náhradu za 1200 sodíkových koulí, které teď osvětlují brněnské parky. V tom největším ve městě, v parku Lužánky, proto Technické sítě Brno nainstalovaly světelnou stezku. Testují na ní různé druhy lamp. Zájemci můžou svého favorita vybrat na místě pomocí mobilního telefonu. Cílem magistrátu je omezit světelný smog a ušetřit přírodu i peníze. Brno 13:41 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světelná stezka v parku v Lužánkách | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Při přívhofu do lužáneckého parku z Antonínské ulice, je vpravo stezka osvětlená oranžovými koulemi, staré sodíkové lampy svítí do všech směrů. Vlevo už je vidět změna. Studenější bílé světlo svítící jen k zemi. Ale přímo pod lampou je našedlý stín, hůře osvětlené kruhové místo jako by odpovídalo rčení, že pod svícnem bývá největší tma.

„Máme tady čtyři sekce o čtyřech svítidlech, celkem tedy šestnáct svítidel. Vždy na prvním a posledním ze sekce je informativní tabule, kde je QR kód, pomocí kterého lidé můžou hlasovat, které světlo se jim nejvíc líbí,“ říká předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Marciniszyn z Pirátské strany. Je 19 hodin a každá z lamp svítí různě silně i barevně.

1. sekce

„První skupina světel má tři tisíce kelvinů. To je nejobvyklejší pro světla, která v Brně používáme. A v průběhu noci se ta světla ztlumují přibližně na polovinu výkonu,“ dodává Marciniszyn.

2. sekce

Instalovaná jsou biodynamická světla. S těmi už má zkušenost brněnská hvězdárna, která je nechala dřív nainstalovat v parku na Kraví hoře. „Zhruba dvě hodiny po západu slunce zoranžoví, tak svítí až do rána a zase dvě hodiny před východem slunce se barva začne pozvolna měnit na tu bílou. Oranžové světlo bez modré složky je přívětivé vůči přírodě, ale i pro člověka,“ objasňuje ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Brňané můžou v parku Lužánky otestovat nové lampy veřejného osvětlení | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

3. a 4. sekce

Ve třetí sekci za hlavní lužáneckou budovou už je lampa jako bodové světlo, barva je teplejší, nažloutlejší. „Tato svítidla jsou směrová. Nesvítí do kruhu, ale před sebe. Navíc jsou na nich pohybové senzory. Takže přibližně po dvou minutách, kdyby tu nikdo neprošel, tak se během asi deseti vteřin ztlumí na 10 % výkonu,“ ukazuje další typ lamp Marciniszyn.

Technické sítě takto vybírají lampy do parků, ne ulic s provozem, kde by třeba neprošlo osvětlení, které se zhasíná. Všechny lampy jsou ale úspornější. I když je dražší jejich pořízení, návratnost za ušetřenou energii je zhruba pět až deset let. A ulevit by světlo mělo i rostlinám. Jako třeba to v poslední sekci stezky, které je sytě dýňově oranžové. „Tomuto druhu se říká PC Amber, je to velice teplá barva, nějakých 1800 kelvinů, což je ještě méně, než má sodík,“ upřesňuje předseda představenstva technických sítí.

Do Brna za trendy v osvětlení

Světelná stezka v Lužánkách bude fungovat minimálně do jara. Kdo chce využít plný efekt lamp, měl by se na ně přijít podívat okolo deváté hodiny v noci. Technické sítě mají ambici být alespoň jihomoravským lídrem v nastolování trendů moderního osvětlení. Firma proto vyzývá i starosty jiných měst a obcí, ať se do Brna přijdou podívat na lampy, které by jinak viděli na videích nebo v reklamních brožurách.

Názory lidí z ankety využijí brněnské technické sítě při posuzování, kterou z lamp nakonec vybrat a nainstalovat ji do všech brněnských parků. Názor lidu nebude rozhodující, ale odborníci k němu přihlédnou.