Investor v brněnském Komárově chystá přestavět výzkumný ústav na byty. Instituce ale nezanikne

Dohromady je to více než 10 hektarů mezi Hněvkovského ulicí a řekou Svitavou. Pro srovnání: vznikající čtvrť Nová Zbrojovka v Židenicích zabere asi 22 hektarů.

Takže jde o velký projekt, zatím je ale na začátku. Jde o území naproti sportovnímu areálu v Komárově, kde je i baseballové hřiště. Hlavní část tvoří Výzkumný ústav stavebních hmot. Jeho minimálně částečná přestavba na byty, kanceláře nebo obchody i školní budovy ale neznamená jeho zánik.

„Je to jeden z dvanácti výzkumných ústavů v České republice, takže do něj investujeme a chceme, aby fungoval i nadále. To, co zvažujeme, je jeho působení v dané lokalitě. Jako investiční firma máme jiné lokality, tak si dovedeme představit jeho částečný přesun někam jinam,“ vysvětluje pro Český rozhlas Brno Radek Černý z investiční skupiny Novira Estate.

Kdy přijdou první změny?

Do pěti let investor přestaví dvě velké kancelářské budovy. Mezitím čeká, až město dokončí územní studii. Hotová bude asi na přelomu tohoto a příštího roku a poslouží jako podklad nového územního plánu. Studie napoví, jak celé území do budoucna využít.

Investor a ani vedení městské části Brno-jih si nemyslí, že by mělo sloužit průmyslu. Podle nich je lokalita vhodná pro výstavbu bytů, bydlení by tam mohlo najít asi tři tisíce lidí. Má to ale ještě hodně úskalí. Chybí protipovodňová ochrana nebo dopravní napojení. Starosta Brna-jihu David Grund z ODS dodává, jak by to mělo město vyřešit.

„Je jasné, že ulice Hněvkovského už větší zátěž nesnese, proto už dopředu přemýšlíme, že bychom tam umístili tramvajovou trať, která by měla být prodloužením toho, kde teď končí dvanáctka a měla by pokračovat po Sokolové až do Modřic.“

Snadnější bude proměna území blíž k Hněvkovského ulici, složitější to bude na polích u řeky Svitavy. Na protipovodňová opatření má od letoška do roku 2026 vznikat rozsáhlý projekt a jejich výstavba je v plánu zhruba do roku 2030.

Teprve poté bude možné lokalitu nějak nově využít. Majitel pozemků nicméně u řeky předpokládá spíš relaxační nebo sportovní využití, chce navíc oblast propojit stezkami pro cyklisty i pěší, pro které nynější průmyslový areál tvoří bariéru.