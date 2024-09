„Karel je bůh,“ prohlásil šéf hnutí ANO Andrej Babiš o místopředsedovi Karlu Havlíčkovi. Ten kandidoval ve Středočeském kraji z posledního místa, výrazně se ale zapojil do kampaně. A hnutí ANO získalo v kraji přes 33 procent hlasů. Hejtmanem se ale Havlíček stát nechce. „Moje práce je ve stínové vládě, ve Sněmovně, ve vedení ANO. Jsem připraven být v zastupitelstvu a pomáhat hejtmanovi,“ potvrdil ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Rozhovor Praha 18:33 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Babiše je bůh. ‚Středočeským hejtmanem nebudu, ale budu mu krýt záda,‘ tvrdí Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vás potěšila slova předsedy Andreje Babiše, že jste bůh?

Mě to spíš překvapilo. Bylo to asi vyjádření k těm střední Čechám.

Bezesporu. Musíme dodat, že to, co jste udělal ve Středočeském kraji, je podle Andreje Babiše neuvěřitelné, odmakal jste si to podle něj od hospody k hospodě a dal jste to. Tak to Babiš komentoval. Vy jste kandidoval z posledního místa středočeské kandidátky a dostal jste nejvíc preferenčních hlasů. Jak to děláte?

Nejde o Havlíčka. Tvrdil jsem, že nemůžu být hejtmanem.

Přebíral jsem hnutí ANO ve středních Čechách, když mělo 18 procent a kousek. Byli jsme třetí, měli jsme proti sobě Prahu-západ, Prahu-východ a vůbec jsme neměli na růžích ustláno.

Já jsem zvolil jinou taktiku. A to takovou, že jsem dal na kandidátku lidi, kteří možná nejsou tak známí. Někdo se nám smál, že to jsou lidé, kteří jsou méně viditelní. Ale byli to poctiví lidé z regionu, z malých obcí, vesniček a samozřejmě i měst. A je vidět, že tahle taktika pomohla.

Navíc jsme nedělali kampaň čtrnáct dní před volbami. Já fakt zodpovědně jezdím. Jezdil jsem do stovky měst a obcí po celé tři roky, co se tomu věnuji. Nasvítil jsem to trochu zezadu, tlačil jsem je. A tím, že jsem přece jenom viditelnější, tak se mi snad podařilo to trochu vytáhnout. Takže máme dnes ne 18 procent, ale 33.

Kdyby mi někdo řekl dnes (v sobotu) ráno, že to tak bude, tak bych mu to vážně nevěřil. Říkal jsem si, že když budeme mít 27 nebo 28 procent, tak to bude bombastické.

Krýt záda hejtmanovi

Hejtmanem tedy určitě nebudete?

Ne, nebudu, nemůžu. Moje práce je dnes v rámci stínové vlády, ve Sněmovně, ve vrcholném vedení hnutí ANO. To jsem říkal vždycky.

Nicméně rád pomůžu. A pokud budeme mít dobré pozice v kraji, tak pomůžu vedení kraje v tom, abychom to překlopili do vládní podpory. Pokud potom budeme ve vládě.

Není to trochu zrada voličů, kteří vám dali preferenční hlas? Možná čekali, že přece jen na tom kraji budete dělat něco víc?

Já jsem připraven na kraji participovat, být v zastupitelstvu, pomáhat kraji a hejtmanovi. Samozřejmě záleží, jak nakonec dopadnou koaliční vyjednávání. Ale pokud by byl hejtmanem Tomáš Helebrant, a domnívám se, že by být měl, protože šel jako jednička a získal rovněž velké množství preferenčních hlasů. Je to člověk, který se tomu chce naplno věnovat. Já mu budu krýt záda a maximálně mu pomůžu, jak to půjde.

S kým byste nejraději vytvořili koalici, když se podíváte na výsledky ve Středočeském kraji?

Ještě jsem je neviděl. Vím, že je to tam hrozně natěsno. Vyjednávání nepochybně nebudou vůbec jednoduchá. V dané chvíli se také musíme dívat na matematiku.

Domnívám se, že hnutí ANO, které poměrně zásadním způsobem zvítězí, by mělo mít právo na hejtmana, ať už tam bude s kýmkoliv.

Znamená to, že si je ANO jisté, že nenastane ten efekt, kdy se proti němu všichni spojí?

Tím si vůbec nejsem jistý, samozřejmě ta situace nastat může. Uvidíme, jakým způsobem se budou vyvíjet jednání. Ale já bych byl rád, aby se dalo na to, koho volí lidé. Ale pokud se proti nám udělá větší koalice, tak to bude mít složité. Uděláme všechno pro to, abychom tentokrát ve vedení kraje byli.

A kdybyste stál před výběrem koaličního partnera – SPD, nebo komunisté?

Myslím, že to nedopadne ani s jedním. Když jsem viděl výsledky, tak by to nestačilo.