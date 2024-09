Babiš: Náš úspěch je výsledkem intenzivní práce v opozici. Nejdůležitější volby jsou za rok

Hnutí ANO je vítězem krajských voleb, stejně jako před čtyřmi roky ovládlo deset ze třinácti krajů. Úspěch zaznamenalo také v senátních volbách, kde dva kandidáti s jeho podporou uspěli už v prvním kole. „Za nás tyhle volby byly důležité. Myslíme si, že jsou i výsledkem naší velice intenzivní práce v opozici,“ hodnotí úspěch hnutí ANO jeho lídr Andrej Babiš ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Praha 19:21 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš přichází do štábu ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš ocenil to, že si hnutí oproti posledním krajským volbám ještě polepšilo. „Získali jsme skutečně obrovský nárůst hlasů v porovnání s rokem 2020. I když účast byla nižší a ještě není úplně všechno sečteno. Ale vypadá to, že získáme až o 113 mandátů víc,“ zhodnotil po 18. hodině.

Těší ho i úspěch kandidátů hnutí ANO ve volbách do Senátu. „To je taky úspěch. Nám se dlouhodobě v Senátu nedařilo, ale teď z našich 25 kandidátů postupuje do druhého kola 21 kandidátů. Máme obrovskou radost,“ doplnil.

„Za nás tyhle volby byly důležité. Myslíme si, že jsou i výsledkem naší velice intenzivní práce v opozici, ve Sněmovně. Moc gratuluji našemu lídru na hejtmana ve Středočeském kraji,“ řekl Babiš k úspěchu místopředsedy hnutí Karla Havlíčka, který dostal ve svém kraji největší počet preferenčních hlasů, ale stát hejtmanem se podle svých slov nechce.

„Je to týmová práce, ale on objížděl většinu kraje a dokázal vyhrát,“ dodal Babiš.

Hlavní volby za rok

„Nejdůležitější volby pro naše hnutí jsou za rok,“ upozornil Babiš na parlamentní volby, které čekají Česko v roce 2025.

„Jedině ve vládě může hnutí ANO znovu pomáhat lidem a vrátit Českou republiku do situace, kterou jsme předali v roce 2021 této pětikoalici, která za tři roky bohužel nemá žádné výsledky a jenom ničí naší zemi,“ zdůraznil.

„Platí to, co jsme vždycky říkali. Že hnutí ANO je tady pro všechny obyvatele, voliče České republiky. A jsme přesvědčeni, že dalším působení této vlády lidi pochopí, že se spletli a že příští rok by bylo skvělé, kdybychom takový výsledek mohli v parlamentních volbách zopakovat,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor s Andrejem Babišem po sečtení většiny volebních okrsků, audio je v úvodu článku.