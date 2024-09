‚Vládní strany mají složitější situaci.‘ Úspěch ANO ve volbách není podle Pekarové Adamové překvapující

Úspěch hnutí ANO v krajských volbách není podle předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové překvapivý. Důležitá nyní ale podle ní bude tvorba koalicí. „Posuzujeme volby i podle toho, kolik zastupitelů se dokáže dohodnout a být součástí vedení kraje. To je i to, kam směřuje TOP 09 v rámci jednání. Určitě budeme chtít uspět a budeme chtít, abychom mohli pokračovat ve většině krajů ve vedení,“ říká pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:18 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Samozřejmě gratuluji všem, kteří uspěli ve volbách, nejenom tedy z naší koalice nebo z naší strany,“ uvedla při příchodu do štábu Pekarová Adamová | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Vy jste už dnes říkala, že vás nepřekvapilo vítězství hnutí ANO ve volbách do krajských zastupitelstev. Je to díky tomu, že je hnutí ANO tak šikovné a tak dobré, nebo proto, že strany nynější vládní koalice neměly takovou energii v těchto volbách? V čem je ten náskok hnutí ANO nad vámi?

Ono je potřeba říct si, že už v minulých volbách vyhrálo hnutí ANO. V krajských volbách je tedy důležité samozřejmě nejenom ta celostátní politika, ale také to, co se děje v jednotlivých krajích.

Zůstali na svém, stejně tak jako zůstává na svém drtivá většina vládních stran, vyjma Pirátů. Tady je vidět, že některá témata jsou opravdu specifická pro krajské volby a neřeší se tolik to, co se děje na celostátní úrovni. Pro některé voliče ale může být samozřejmě motivací k těm volbám vůbec jít se vyjádřit i k celostátnímu dění. Je to různé a nelze úplně jednoznačně paušalizovat.

Pokud je to tedy vyjádření k celostátní politice nebo k tomu, co se děje na vládní úrovni, tak nevypadá tento výsledek krajských voleb jako docela ošklivé vysvědčení pro vládu pětikoalice?

Já bych to takto neinterpretovala, protože jak říkám, ona to je asi pro různé skupiny voličů různá motivace. Nedá se to tedy říct zcela jednoznačně.

My jsme součástí koalice Spolu na jižní Moravě, kde jsme uspěli. Gratuluji kolegům k tomuto skvělému výsledku. Samozřejmě gratuluji všem, kteří uspěli ve volbách, nejenom tedy z naší koalice nebo z naší strany.

Bude důležité také, jak kdo uspěje ve vyjednávání a jak bude úspěšný v pomyslném druhém kole krajských voleb. Totiž v tom, jestli se je schopen dohodnout na koalici. Tam jsme viděli, že i když hnutí ANO v minulých volbách úspěšné bylo, tak už to druhé kolo, tedy to vyjednávací kolo, jim tolik nešlo. Neočekávám, že to bude úplně stejné i letos, protože někdy ty výsledky jsou pro ně natolik lepší, že dokáží si najít koaličního partnera snáze, nebo ho nebudou potřebovat.

Na druhou stranu posuzujeme volby i podle toho, kolik zastupitelů se dokáže dohodnout a být součástí vedení kraje. To je i to, kam směřuje TOP 09 v rámci jednání. Určitě budeme chtít uspět a budeme chtít, abychom mohli pokračovat ve většině krajů ve vedení.

Obratnost vyjednavačů jistě je nesmírně důležitá věc, ale přece jenom volby a volební zisky: vy to nevidíte, paní předsedkyně, tak, že kdyby lidé byly spokojení s vaší vládou, tak by dali více hlasů stranám vládní koalice v těchto krajských a senátních volbách?

My si musíme říct, že vždycky vládní strany mají složitější situaci.

Když si vezmeme, jakými bezprecedentními krizemi musí procházet vláda Petra Fialy, které tady zkrátka třeba ani za těch 35 let moderní historie České republiky nebyly, jako je blízký konflikt, válečný konflikt na evropském území. Dá se i z optiky toho říci, že je vláda v tomto i hodnocení krajskými volbami úspěšná.

Dále je také potřeba nezapomínat, že lidé byly nejenom u krajských, ale i senátních voleb a že třeba mnozí senátoři uspěli, už ti stávající a také samozřejmě ti, kteří se teprve snaží do Senátu dostat.

Tady bych zmínila, že Pavel Fischer, který kandidoval za TOP 09, byť je náš nestraník, tak uspěl hned v prvním kole. Já si jeho práce v Senátu nesmírně vážím, protože on se třeba právě té bezpečnosti, obraně i mezinárodní politice dlouhodobě věnuje a v Senátu je slyšitelným hlasem tady v této oblasti a bude pokračovat.

Dovolte mi ještě využít té příležitosti a oslovit občany a poděkovat jim, že k volbám přišli a to zejména třeba v krajích, kde byly teď úplně nebo jsou stále úplně jiné starosti, a přesto si lidé ten čas udělali a k volbám přišli. Také všem, kteří se podíleli právě i v těchto regionech, na organizaci těch voleb za velmi složitých podmínek.