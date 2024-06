Cermat nechystá v systému přihlášek na střední školy žádné zásadní změny na příští rok, říká Krejčí

Pro příští rok se v systému podávání přihlášek na střední školy podle ředitele státní organizace Cermat Miroslava Krejčího nebudou dělat zásadní změny. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Cermat by chtěl zrušit takzvanou hybridní přihlášku, tedy papírovou přihlášku s podporou elektronického systému, řekl Krejčí. Nový systém přijímacího řízení podle Daniela Münicha z CERGE-EI odhalil obrovský nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Praha 17:52 2. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro příští rok se v systému podávání přihlášek na střední školy podle ředitele státní organizace Cermat Miroslava Krejčího nebudou dělat zásadní změny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nebudeme měnit nic zásadního. Asi nejviditelnější změna, kterou bychom chtěli udělat, ale je vázaná na změnu zákona, je, že bychom zrušili tu přihláškou výpisem, takovou takzvaně hybridní, že by zůstala pouze plně elektronická a papírová verze,“ řekl Krejčí. Další změny by byly podle něj kosmetické. „Na principech toho přijímacího řízení pro příští rok už se velká změna zřejmě neplánuje,“ dodal.

„Byl to významný krok kupředu, ale ještě nejsme v cíli,“ myslí si Daniel Münich z CERGE-EI. Münich. Do budoucna by měli testy podle něj skládat všichni žáci, nejen ti, kteří se hlásí na maturitní obory. Testy by podle něj měli skládat žáci dřív, než podají přihlášku.

Nutné změny zákona

Také by se podle něj mohlo zrušit omezení počtu škol, na které mohou děti podat přihlášku. Takové změny podle něj budou potřebovat změny zákona, není to podle něj nutné udělat do příštího roku.

Možnost, že by žáci podávali přihlášky, teprve až budou znát výsledky testů, se podle Krejčího musí mluvit, nejde to ale stihnout pro příští rok. „Je to naším cílem se do tohoto stavu dostat. Sedíme nad tím s odpovědnými lidmi na ministerstvu a v podstatě všichni jsou pro. Jsou pro i ředitelé středních škol a odborná veřejnost,“ uvedl Krejčí.

„Pokud se to stihne, tak to bude za dva možná za tři roky. Ale v podstatě všichni jsou pro to, aby se testovali všichni. Asi tomu už nebudeme říkat jednotná přijímací zkouška, ale bude to nějaké plošné ověřování znalostí na výstupu ze základní školy,“ popsal Krejčí.

Nesoulad nabídky a poptávky

„Přijímačky jsou tak zásadně důležité a tak hektické a tak nervózní, protože máme obrovský nesoulad mezi nabídkou a poptávkou,“ vysvětlil Münich. Je podle něj nespravedlivé, že jsou mezi kraji velké rozdíly mezi tím, kolik bodů uchazečům stačí na přijetí.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení by se měli uchazeči dozvědět 21. června. „Můžeme říct, že všichni, kteří měli alespoň 70 bodů v součtu z jednotné přijímací zkoušky, tak se mohou dostat z pohledu kapacit na státní gymnázia, to znamená na gymnázia, kde se neplatí školné, teď mluvím o Praze,“ řekl Krejčí.

Přihlášku na střední školu v prvním kole podalo asi 157 000 lidí, uspělo téměř 82 procent uchazečů, neúspěšných bylo asi 29 000 žáků. Z devátých tříd se na střední školu dostalo 94 procent zájemců, nejnižší úspěšnost byla v Praze.

Tři čtvrtiny přijatých deváťáků se dostaly na školu, kam chtěli nejvíce. Pro druhé kolo měly střední školy téměř 26 000 volných míst.