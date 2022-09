Pomoc pro hotely v Českém Švýcarsku. Ústecký kraj do nich chce poslat školní zájezdy a rozdávat vouchery

Ústecký kraj chce podpořit hotely v požárem zasaženém Českém Švýcarsku školními zájezdy. Po rozsáhlém letním požáru v oblasti ubyla významná část turistů. Podle kraje tím hotely a penziony přišly zhruba o půl miliardy korun a někteří hoteliéři už museli začít s propouštěním lidí. Hřensko 14:51 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Českém Švýcarsku pokračují s odklízením následků požáru a kontrolou cest | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myšlenka je taková, že bychom to zafinancovali celé z kraje. Dali bychom peníze škole, protože my můžeme využít vertikální spolupráci – můžeme zaplatit škole, která by to pak uhradila. Ale nemůžeme to podnikatelům zaplatit dřív,“ informoval hejtman Jan Schiller (ANO).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hoteliéry v Českém Švýcarsku by mohly zachránit školní pobyty. Ústecký kraj na ně chce poslat peníze školám

Krajský úřad teď řeší, kterých středních škol by se poznávací pobyty týkaly a kolik by celkově krajskou kasu stály.

„Školy by tam jely na podzimní výjezd, aby to ubytovatelům pomohlo. Zjišťujeme také, jestli by třeba nešlo, že by si to školy předplatily teď zálohou a jely tam třeba až na jaře,“ vysvětluje hejtman.

Vouchery i jízdenky

Hejtmanství dál počítá i s tím, že lidem nabídne ubytovací poukazy na pobyt v Českém Švýcarsku, hosté by měli i zvýhodněné jízdenky po kraji. Zastupitelé mají o této formě podpory rozhodnout na konci října.

„Vouchery i doprava půjdou zpětně, takže vouchery nebudou od října dál, ale myslím, že už od začátku září,“ vysvětlil hejtman Schiller s tím, že podobné kroky mají do oblasti přilákat nové hosty a zmírnit tak problémy ubytovatelů.

Dva měsíce od požáru v Českém Švýcarsku: správa parku požádá o další zákaz vstupu na některá místa Číst článek

Podle dat krajského úřadu dosáhly dosud škody po úbytku turistů po požáru v národním parku více než 500 milionů korun.

Ústecký kraj jedná o pomoci i se státem. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se ale například o kompenzacích pro podnikatele neuvažuje.

„V případě požáru bych se touto cestou nevydal. Protože to nemůže být tak, že kdekoli se stane nějaký významný požár, tak bude stát okamžitě dotovat neobsazené pokoje. Ty cesty ale hledáme,“ dodal Bartoš.

Další jednání mezi hejtmanstvím, destinační agenturou České Švýcarsko a ministerstvem pro místní rozvoj je naplánované na začátek října.