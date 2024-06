ONLINE: Ukrajina dostala v první společné dodávce 50 000 kusů munice. Česko na ni dá 865 milionů

Česko se do iniciativy na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu zapojí částkou téměř 866 milionů korun. Na čtvrteční tiskové konferenci před odletem do Bruselu na zasedání Evropské rady to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Peníze vyčleněné českou vládou budou podle premiéra vynaloženy na nákup munice od české společnosti STV Group.

Sledujeme online Praha 12:32 27. 6. 2024 (Aktualizováno: 12:51 27. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít