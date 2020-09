Test je někdy dražší než samotný zájezd na Slovensko, kritizuje Papež ceny i opatření

Striktní opatření vůči lidem z Česka zavedlo kvůli aktuální epidemické situaci již více než deset dalších evropských zemí, včetně Slovenska. Jak uvedl pro Radiožurnál místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, k rušení zájezdů není důvod, pokud země nabízí alternativu testu. Ten je však stále těžší získat - některé cestovní kanceláře tak zřizují vlastní odběrná místa, aby proces urychlila. Praha 11:06 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež | Foto: Jana Kudláčková

Zemí, které Česko vnímají kvůli koronaviru jako rizikové, dál přibývá. Jak velký problém je to v tuto chvíli pro cestovní kanceláře? Ruší už zájezdy a do jakých destinací nejčastěji?

Rušíme zájezdy do zemí, kde není alternativa testu, což je například Maďarsko, Velká Británie, některé skandinávské země nebo Švýcarsko. Tam, kde je alternativa testu, doporučujeme, aby si ho lidé udělali. Hoteliéři jinak nejsou ochotni vracet peníze a lidé by tak museli platit storno. Problém ovšem je, že v dnešní době je velice komplikované test získat, testovací místa jsou přeplněná a často neberou samoplátce. Cestovní kanceláře si tak samy zřizují odběrná místa, aby je byly schopny zařídit klientům před cestou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s místopředsedou Asociace cestovních kanceláří Janem Papežem o zařazení Česka mezi rizikové oblasti

Kolik lidí normálně v této době cestuje s cestovními kancelářemi do zmíněných zemí?

Jsou to desítky tisíc lidí, kteří si na konci září a na začátku října prodlužovali dovolenou. Na Slovensko mířili lidé, kteří mají rádi hory nebo hledali alternativu k zavřenému Maďarsku.

Jak to cestovní kanceláře řeší se zákazníky? Vracejí jim peníze nebo nabízejí jiné možnosti?

Kdo může nabídnout alternativu, dá alternativu. Ale je absurdní, aby člověk, který je v červené zemi, řekl, že se bojí jet na Slovensko – je to právě obráceně, Slováci se bojí nás. Není tak žádný důvod zájezd rušit. Pokud je alternativa testu, je to něco, co může klient absolvovat. Tam je pak absurdnější, že dovolená na Slovensku je často levnější než ten smutný test, což je něco, co mi dlouhodobě kritizujeme. Testy by měly stát maximálně 500 korun, podobně jako v ostatních zemích.

On ten důvod může být to, že jedu na Slovensko a vím, že se mě bojí a nebude mi tam dobře.

Tak to nebude, Slováci jsou vůči Čechům velmi vstřícní. Jsme pro ně nejdůležitější země z hlediska turistiky, za normálních podmínek tam ročně jezdí skoro milion lidí. Mají nás rádi a zapomínáte na to, že jsme na jednu dobu byli jedna země.

MAPA: Česko se v Evropě stává rizikovou zemí. Kdo k sobě cestovatele vpustí, a kdo nikoli? Číst článek

Na to nezapomínám, ale měli jsme tu také případ, kdy na Šumavě odmítli muže z Karvinska.

Tak jestli ho nechtěli přijmout na Šumavě, nemá to nic společného se Slovenskem. Období, kdy byl na Karvinsku zvýšený počet nakažených, je zapomenuto a zdá se, že stále si nemůžeme zvyknout, že tu koronavirus s námi prostě je. Podstata je ta, že lidé, kteří jsou objeveni, nemají často příznaky a počet nemocných v nemocnicích je stále velmi malý.

Blíží se zimní sezóna. Ovlivní omezení spojená s koronavirem a cestováním ceny podzimních a zimních zájezdů? A mají teď vůbec lidi zájem o tyto zájezdy nebo vyčkávají, jak se situace vyvine?

Ohledně hor a lyžování se zdá, že jsou lyžaři zarputilí a svou dovolenou v Rakousku a Itálii si nenechají vzít. Prodávají se tedy velmi dobře. Bude záležet i na tom, jestli nám tyto země nezavřou dveře stejně jako Slováci. Ale snad si svět uvědomí, že je velká souvislost mezi počtem testovaných a objevených. Slovensko málo testuje a má málo případů, takže je to paradox.