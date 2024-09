‚Čísla neokecáte.‘ Ministr Stanjura škrtal v rozpočtu nejvíce pirátským ministerstvům, zlobí se Michálek

Představitelé Pirátské strany odmítají návrh rozpočtu předložený ministrem financí. Podezírají ministra Zbyňka Stanjuru z ODS, že záměrně nevyhověl požadavkům resortů, které vedou Piráti. „Když se podívám, o kolik přichází jednotlivé rezorty, tak to vypadá, že se sesekal rozpočet Pirátům. Čísla neokecáte,“ kritizuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:21 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pouze jsem popsal to, jak rozpočet vypadá. Čísla jsou něco, co neokecáte. Ono to z rozpočtu tímto způsobem čiší, říká Michálek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platí stále, že je pro Pirátskou stranu návrh státního rozpočtu na příští rok nepřijatelný, nebo už jste se od neděle někam posunuli?

Určitě jsme se neposunuli, protože situace se nezměnila a návrh, který byl představen, neodpovídá závazkům České republiky ve vztahu k vyjednaným programů Evropské unie. Vypadá to, že aby pan ministr financí Stanjura opticky snížil dluh, tak udělal takový účetní trik, že z toho vypustil už dojednané záležitosti, jako je například předfinancování půjčkové části národního plánu obnovy.

To už bylo dojednáno ve smlouvě mezi Evropskou komisí a Českou republikou v prosinci 2023 a potom to bylo ještě několikrát vládou potvrzeno. Zjednodušeně řečeno, chybí tam sedm miliard korun na úvěrové programy pro výstavbu bydlení.

Myslím, že bydlení je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by vláda měla řešit, protože v České republice máme velmi drahé a nedostupné byty a způsobuje to problém v řadě regionů i v Praze.

Sedm miliard na podporu obecních nájemních bytů, to je jediná věc, kvůli které je pro vás rozpočet nepřijatelný?

To je aktuální problém, my to považujeme za školáckou chybu, protože to jsou skutečně peníze, které už jsou domluvené. Pokud bychom je teď opticky vypustili, aby schodek rozpočtu vypadal lépe, nebo aby se nemusely dělat jiné bolavější úspory, tak by to znamenalo, že Česká republika bude muset zaplatit až devět miliard korun pokutu.

To znamená, celá tato operace by nás stála devět miliard korun místo toho, abychom dostali finančně výhodný úvěr na výstavbu bytů, čili na investice, které se potom státu budou vracet z peněz, které vyberou obce na nájemním bydlení.

‚Šetříme nejvíc‘

V pondělí v hlavních zprávách Radiožurnálu jste řekl, že rozpočet je zneužíván k vyřizování politických účtů a že jako slabší koaliční partner „dostáváte sesekáno“. Znamenají tahle vaše slova, že máte pocit, že ministr Zbyněk Stanjura sestavoval rozpočet na příští rok záměrně tak, aby poškodil ministry z vaší strany?

Když se podívám, o kolik přichází jednotlivé rezorty, tak to v podstatě vypadá, že se sesekal rozpočet Pirátům. Myslím si, že pro nás to není problém v tom, že bychom nechtěli šetřit.

Evidentně už několik let šetříme nejvíc ze všech rezortů, protože naše rozpočty se snižují výrazně více než rozpočty jiných stran, s tím samozřejmě problém nemáme. Ale ten přístup, když se to promítne do praktické realizace, tak už problematický být může.

To znamená, když sesekáte rozpočet ministerstva zahraničí v době, kdy máme geopolitickou krizi, kdy máme válku na Ukrajině, tak to znamená, že budeme muset zavírat některé zastupitelské úřady nebo budeme muset omezovat služby občanům v zahraničí.

Když sesekáte program výstavby, tak to znamená, že ačkoliv jsme slibovali deset tisíc bytů a jsou konkrétní města – v Kadani, v Prostějově a v dalších městech, kde už počítali s tím, že vystaví desítky bytů, tak o to přijdou.

Na druhé straně nemůže stejně argumentovat ministr nebo ten, kdo se bude zastávat ministra jakéhokoliv jiného rezortu? Není zkrátka tohle společné pro všechny, že když někdo dostane méně peněz, tak bude muset něco škrtat. Je v tom opravdu politický útok na vás?

Problém je v tom, že pokud škrtneme peníze, které už jsme si domluvili s Evropskou unií, že využijeme na výstavbu bytů a najednou začneme tvrdit, my to dáme na granáty...

Dobře, ale teď jste argumentoval třeba ministerstvem zahraničí.

… tak zaplatíme pokutu devět miliard. Ta zásadní položka je u místního rozvoje a jde na výstavbu bytů. Pokud neschválíme program, který už oznámil premiér (Petr Fiala z ODS) a se kterým všichni počítali, tak budeme platit obrovské pokuty.

Jestli v návrhu státního rozpočtu na příští rok hledáte Popelku mezi resorty, máte jednoduchou práci. Červený střevíček padne jako ulitý Ministerstvu pro místní rozvoj.



Takto skutečně nemůže fungovat hospodaření. To je, jako kdyby hospodařil pejsek s kočičkou. Prostě nemůžete platit devět miliard pokuty, abyste ušetřili...

Rozumím, to jste říkal, ale já se vrátím k vaší myšlence nebo pocitu, že za tím jsou politické důvody. Máte proto nějaké důkazy? Přece jenom to je celkem závažné obvinění ministra financí.

Pouze jsem popsal to, jak rozpočet vypadá. Čísla jsou něco, co neokecáte. Ono to z rozpočtu tímto způsobem čiší. Vysvětlení, co si myslí pan ministr financí nebo proč to dělá – my mu do hlavy nevidíme a nechci o tom spekulovat. Důvodů může být víc.

Priority vlády

Vy říkáte, že panu ministrovi do hlavy nevidíme. Na druhé straně pan ministr nechal nahlédnout do svých myšlenek třeba ve svém statusu na facebooku, kde psal: „Návrh rozpočtu pro rok 2025 obsahuje nejdůležitější priority vlády: podporu vzdělávání, vědy a výzkumu, rekordní investice, výdaje na obranu, udržení sociálního smíru a při tom všem i postupnou konsolidaci veřejných financí. Pokud bychom měli priorit 40, neměli bychom ve výsledku žádnou, proto jdeme cestou stanovení si jen čtyř až pěti oblastí, na kterých se shodla vláda jako celek.“ Není tohle vysvětlení toho, proč rozpočet vypadá tak, jak vypadá?

Vláda se na tom neshodla, to je potřeba říct zaprvé. To není návrh vlády, to je návrh pana ministra financí.

Ani na prioritách se neshodla, vy tedy ty priority zpochybňujete?

Určitě, protože priority máme domluvené v programovém prohlášení a pokud se podíváte na úvod programového prohlášení, tak je tam uvedeno dvanáct oblastí. Je tam například výstavba bytů, vzdělávání. Ale není tam například to, že se bude stavit konkrétní počet dálnic.

Ale ODS má prostě jako svůj hlavní cíl počet kilometrů dálnic, tak se peníze daly na dálnice a daly se do obrany. Nezpochybňuji obranu, to v žádném případě. Myslím, že je správně, že se v tento okamžik bráníme.

Ale způsob, jakým byl proveden tento manévr – a samozřejmě se můžeme domnívat, proč byl proveden. Jestli cílem bylo, aby se zjednodušila diskuze o rozpočtu a na konci se řeklo: „Tak dáme tady těch sedm miliard navíc a za vysoký deficit můžou koaliční partneři. Nemůže za něj ministr financí, ale všechno to hodíme na koaliční partnery.“

Samozřejmě to takhle vypadá a já doufám, že nám se podaří najít řešení tak, abychom dali rozpočet dohromady, abychom tam našli i další úspory, aby to nebylo čistě na dluh. Osobně jsem navrhoval několik takových úspor.

Když se podíváme třeba na dotace, které vyplácí ministerstvo průmyslu a obchodu na takzvané inovace, to je pět milionů korun na jednu firmu. Když si rozkliknete jenom v registru smluv, na co peníze jdou, tak to samozřejmě nejsou žádné inovace, které by stát měl subvencovat, které by měly platit dotace.

Rozpočet má určité rezervy, a pokud půjdeme touto cestou, tak nemusíme vůbec zvyšovat zadlužení a přitom můžeme splnit závazky, které máme vůči Evropské komisi na výstavbu bytů pro české občany.

Hrozba pokuty

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš už v neděli řekl, že současný návrh byste nemohli podpořit. Za jakých okolností byste nehlasovali pro rozpočet? Je klíčových těch sedm miliard? Znamená to, že pokud těch sedm miliard pro ministerstvo pro místní rozvoj bude doplněno, tak pro rozpočet zvednete ruku, nebo máte i jiné požadavky?

Myslím, že řada věcí v rozpočtu jsou dobré kroky. Pokud jde třeba o výši schodku, tak je na 2,7 procentech. My jsme slibovali, že deficit státního rozpočtu bude v roce 2025 tři procenta hrubého domácího produktu. Slib, který jsme jako Piráti dávali, plníme.

Pokud se podíváme na veřejné finance, tam je to dokonce dvě procenta, tam je bilance ještě lepší. Rozhodně nechci, aby to vyznívalo tak, že rozpočet je nějak fundamentálně špatný a že proti něm budeme protestovat, to určitě ne.

To znamená, že pro něj případně zvednete ruku, i když tam nebude celých sedm miliard?

Opravdu nechci spekulovat, ale my se domníváme, že nemůžeme ohrozit – a nedávalo by smysl, abychom vystavili Českou republiku hrozbě, že dostaneme pokutu devět miliard korun.

Takže pokud tam těch sedm miliard nebude, tak ruku pro rozpočet nezvednete?

Domnívám se, že pokud tam drtivá část té částky nebude, abychom mohli realizovat výstavbu 2,5 tisíc bytů, plus k tomu ještě hybridní poštu pro projekt digitalizace stavebního řízení, tak nemá smysl, abychom rozpočet podporovali.

Jsou ministři Pirátské strany dobrými vyjednavači, když kvůli rozpočtu jejich resorty přichází o peníze? Neurychlilo by výstavbu bytů, pokud by se zrychlilo stavební řízení, jak tvrdí premiér Fiala? A plánují Piráti setrvávat v koalici? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.