Co se zbytky jídla po Vánocích? A jak třídit balicí papír? Lesklý do modrého kontejneru nepatří

Vánoce a ekologie. Pojmy, které od sebe často mají daleko. Právě o svátcích totiž vyhodíme několikanásobně víc odpadu než kdy jindy. Hlavně nesnězené jídlo a velké množství různých obalových materiálů. A při třídění odpadu přitom často chybujeme, upozorňuje na to i třeba nezisková organizace Arnika. Například olej po smažení bychom neměli vylévat do odpadu a lesklý balicí papír neházet do modrých popelnic. Praha 12:15 26. prosince 2024

Zbytky jídla

U oleje po smažení záleží, kolik ho zbylo. Vylévat ho do kanalizace je ale jeden z nejhorších způsobů, jak se ho zbavit. V kanalizaci – hlavně v zimním období – totiž může ztuhnout a kanalizaci tím ucpeme. To pak zasekává další odpad, který láká různé hlodavce.

Pokud je oleje hodně, je nejlepší ho přelít do plastové lahve a vyhodit ho do kontejneru na tuky, které od roku 2020 povinně zajišťují všechny obce. V případě, že nám zbylo opravdu malé množství, můžeme pánev například vytřít kuchyňskou papírovou utěrkou a tu pak vyhodit do směsného odpadu.

U zbytků jídla je nejlepší přemýšlet už dopředu a nakoupit úměrně tomu, kolik jsou lidi v domácnosti schopní sníst. Pokud se to nepovede, hotová jídla nebo živočišné produkty musí do směsného odpadu. Naopak nevařená zelenina a ovoce patří do bioodpadu.

Balicí papír

Lesklé papíry nebo ty, které mají různé povrchové úpravy, třeba třpytky, třídit nemůžeme.

„Pokud je (papír) přírodní bez povrchové úpravy, tak ho můžete klidně vytřídit do modré popelnice. Ovšem takový křídový, lesklý, voskovaný papír rozhodně házejte do směsného komunálního odpadu. To samé udělejte s pečícím papírem,“ vysvětluje mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Podle člena ekologického hnutí Duha Iva Kropáčka je nejšetrnější variantou samozřejmě papír nepoužívat, ale to si málokdo umí na Vánoce představit. Pokud by lidé chtěli použít papír vícekrát, je podle Kropáčka možné balit bez izolepy. Jen je k tomu potřeba trochu víc trpělivosti a papír správně utáhnout provázkem nebo lýkem. Další ekologičtější možností, je vybrat papír přírodní, bez potisku, a ten si zkrášlit sami doma po svém.

Co s vánočním stromečkem? Třeba v Praze stačí živý stromeček odnést k barevným popelnicím. Je ale důležité, aby byl pečlivě odstrojený. V tu chvíli poputuje na kompostárnu, kde z něj vznikne štěpka nebo hnojivo pro městské parky.

Obecně platí, že je dobré sledovat doporučení jednotlivých obcí a měst.