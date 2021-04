Usnadní vláda očkovaným zahraniční cestování? Budeme o tom příští týden jednat, slibuje náměstek

Německo od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových států do mírnější kategorie rizikových zemí, oznámil Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Hostem vysílání Radiožurnálu byl k tématům zahraničního cestování a připravovanému covid pasu náměstek ministerstva zahraničí Martin Smolek. Rozhovor Praha 20:53 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek | Zdroj: Úřad vlády ČR

Má to přeřazení pro Čechy, kteří by chtěli jet do Německa, nějaký praktický dopad? Změní se od neděle něco na praktických podmínkách cest do Německa?

Ne. Od neděle se pro Čechy, kteří pojedou do Německa, nic nezmění z jednoho prostého důvodu. Němci totiž začali v posledních měsících praktikovat desetidenní přechodné období. Jde sice o změnu s účinností od neděle 2. května, ale pravidla začnou být aplikována v praxi až o deset dní později, to znamená 12. května.

Potom se toho z pohledu českých občanů také příliš nezmění, protože byť budeme zařazeni do seznamu jen běžně rizikových zemí, tak tam bude pořád povinnost testování, byť test si budeme moci udělat až v Německu. To je asi největší změna. Nyní je povinnost antigenního nebo PCR testu před cestou do Německa. Dále tam budou určitá rozvolnění týkající se přeshraničních situací jako třeba střídavá péče, ale to zásadní, na co se asi bude ptát nejvíce lidí, tedy turistika a možnost nákupů v Německu, to pořád zůstává zakázané.

Máte zprávy o tom, že by se nějak měnily podmínky pro cestování Čechů do dalších států Evropské unie?

Tak, jak je tomu každý pátek, se i dnes (v pátek, pozn. red.) s účinností od pondělí změní náš cestovatelský semafor. Změn je celá řada a jsou pozitivní, protože celá řada států pokračuje v trendu zařazování z tmavě červené do lepší červené barvy nebezpečí. Například Polsko, Norsko, Estonsko nebo Maďarsko budou s účinností od pondělka z našeho pohledu zařazeny do té lepší barvy. To znamená, že když do těchto oblastí vycestuje Čech a bude se vracet, tak pro něj platí nejnižší karanténní podmínky, respektive testování.

Pokud to dobře chápu, tak to je ten český semafor. Abychom byli kompletní, tak od pondělka se přesune z tmavě červené do červené barvy Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, San Marino a z červené do oranžové Norsko a Azorské ostrovy. Já jsem ale mířil spíš na to, jestli nemáte zprávy o tom, že by jiné státy Evropské unie měnily své podmínky pro Čechy, kteří jedou tam? Tak, jak jsme předtím mluvili o Německu.

Mnoho států už se dívá po covid pasu, který je nyní jako návrh projednáván orgány unie, které schvalují unijní legislativu – Evropskou radou a parlamentem. S tím výhledem, že 1. července by nařízení o covid pasu snad mělo nabýt účinnosti. Řada států už začíná technicky zavádět QR kódy a aplikace do mobilu.

Začíná s tím pracovat na národní úrovni a já si myslím, že to způsobí, že minimálně třeba co se týká sousedních států, tak si možná budeme schopni uznávat pro účely cestování tyto covid pasy ještě před nabytím celounijní účinnosti. To je zatím z mé strany spekulace, ale myslím, že k tomu postupně v docela krátké době dojdeme. Další důležitá věc je, že členské státy s tím, jak se zvyšují počty očkovaných osob, se čím dál více dívají po možnosti rozvolnit cestování pro tuto skupinu již naočkovaných.

Vláda to bude mít na programu příští týden, aby v tomto ohledu udělala první krok. Ve vztahu k cestování zohledňovat, že tu je už poměrně velká skupina osob, která už má očkování a je tudíž o něco méně riziková než ostatní populace.

Jestli to dobře chápu, tak to znamená, že bude česká vláda příští týden jednat o tom, že by těm, kteří jsou očkovaní, usnadnila pravidla jejich návrat z ciziny?

Přesně tak, chápete to zcela správně.

Můžete konkretizovat, jak to bude v návrhu, který bude vláda projednávat?

Já to vím, protože jsme se o tom bavili na pracovní úrovni, ale protože je to skutečně věc vlády, tak si počkejme do příštího týdne. Myslím, že to má dobrý výhled vzhledem k pandemickým číslům, která u nás klesají.

Digitální zelený certifikát

Když jste začal mluvit o evropském covid pasu (Evropská komise to nazvala Digitální zelený certifikát), tak jde o projekt představený už v polovině března. Od té doby jednotlivé členské státy řeší detaily. Je už dohoda blízko?

Je to tak, že toto je první akt za celou dobu pandemie, který vydává unie pro účely cestování a který je právně závazný. Doteď byly všechny akty sice vydány v řádu dnů, ale všechno to byla doporučení, kterými se členské státy mohly, ale nemusely řídit. V momentě, kdy se přistoupí k legislativě, která je právně závazná, tak to logicky trvá déle, protože Evropská komise navrhuje a Evropská rada s parlamentem jakožto dva základní orgány unie legislativu přijímají.

Teď jsme zhruba v polovině procesu, který běží na poměry přijímání legislativy nadmíru rychle. Jsou používány zrychlené procedury, Evropská rada rozhodla o svém mandátu pro jednání s Evropským parlamentem před 14 dny a ve středu toto učinil i Evropský parlament. Oba tyto orgány už mají svoje mantinely, v rámci kterých se v příštím týdnu o tom návrhu začnou bavit. Jak jsem viděl mandát Evropského parlamentu, tak si myslím, že tam není nic, co by bylo diametrálně odlišné od toho, jak to vidí Evropská rada, tedy členské státy. Je stále velká šance, byť to není stoprocentní, že během května, případně na začátku června, se ty dva orgány dohodnou a v konečné podobě přijmou nařízení o covid pasu o Digitálním zeleném certifikátu, aby mohl nabýt účinnosti od 1. července.

Co je ještě velmi důležité, aby na to byly členské státy připravené technicky. Velmi se snažíme, aby u nás byly v krátké době k dispozici QR kódy s elektronickým podpisem jako záruka proti falšování a aby byla aplikace do mobilního telefonu. Hlavně proto, aby lidé nemuseli cestovat s papírem, kde by byl ten QR kód, ale aby si ho mohli i jednoduše nahrát do telefonu.

Věcná stránka už je mezi členskými státy EU dohodnutá? To znamená které testy a jak dlouhá bude jejich platnost. Zkrátka jak staré testy se budou uznávat. To už je dohodnuté?

Ne, to je právě předmětem jednání. Doba platnosti testu je obsažena v podmínkách v mandátu Evropského parlamentu. O tom se teprve teď jedná.

Říkal jste, že jste optimista, že se evropské země dostanou k dohodě, ale kdyby k tomu do léta nedošlo, máte třeba předjednané dohody s těmi zeměmi, kam jezdí nejvíce Čechů na dovolenou? Se sousedními státy, s Chorvatskem, s Itálií či Řeckem, že by něco takového platilo jenom směrem k nim?

Ano, teď jsme zrovna ve fázi vzájemného oťukávání s těmi státy, které jsou pro nás nejdůležitější z hlediska oblíbenosti destinací na letní dovolenou pro Čechy. Chtěli bychom být připraveni i na variantu B, že se covid pas nestihne.

Teprve teď s nimi začínáme jednat, předtím to ani nemělo smysl, protože jsme zaprvé ani nevěděli, jestli se podaří, aby si Evropská rada a parlament dohodli mandát, čekali jsme jaký bude výhled ohledně covid pasu. Zadruhé byť čísla naštěstí klesají v celé Evropě, tak ještě nejsou taková, jako byla minulé léto, takže jsou členské státy zatím opatrné a spíše se zatím odkazují na dobu bližší vrcholu zájmu o letní turistiku, k červenci a srpnu. Jednání ale povedeme minimálně po celý květen a budeme se snažit jak po technické, tak po věcné stránce sladit detaily tak, abychom byli připraveni ne-li před vstupem účinnosti toho samotného covid pasu, tak i pro variantu, že se nepodaří covid pas s účinností od 1. července schválit.