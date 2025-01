Motoristé s podporou Přísahy? ‚V žádném případě,‘ říká Šlachta a hledá jiné partnery pro sněmovní volby

Přísaha senátora Róberta Šlachty prožívá období zklamání. Navzdory původním předpokladům si totiž pro sněmovní volby nezopakuje úspěšné spojenectví s Motoristy sobě, které v loňských eurovolbách dosáhlo třetího místa a zisku přes deset procent hlasů. Pravicoví Motoristé se vydali samostatnou cestou a Přísaha se nyní poohlíží po možných jiných partnerech. Praha 17:00 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Šlachta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O víkendu oznámili Motoristé sobě po vnitrostranickém hlasování, že nevstoupí do žádné předvolební koalice. Lídr Přísahy Šlachta se tuto zprávu dozvěděl dle svých slov z médií.

„Dohody s Motoristy padla poté, co pan Macinka bez toho, že by s námi mluvil, poslal médiím vyjádření, že jdou samostatně. Čekali jsme na jednání a podání ruky. Jsem z jednání pana Macinky zklamaný, že mi po tom všem ani nebyl schopný zavolat,“ posteskl si nyní Šlachta, kterého měl Macinka ujišťovat, že po prosincovém kongresu Motoristů si zástupci obou stran sednou a o všem se pobaví.

Motoristé v hlasování zároveň nevyloučili možnost dohody o podpoře od předsedy hnutí Přísaha Róberta Šlachty či v Jihočeském kraji od předsedy Svobodných Libora Vondráčka.

Macinka uvádí, že další jednání s Přísahou nevylučuje a je otevřený variantě, že by šli jeho Motoristé do voleb s podporou některé strany. „Nebude to jako v krajských volbách, kdy Přísaha kandidovala s podporou Motoristů. Ve sněmovních volbách by to muselo být opačně,“ upozorňuje.

Na takovou rychlou změnu dynamiky mezi oběma stranami už ale Šlachta neslyší. „V žádném případě,“ jasně tuto alternativu odmítá.

Róbert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

SPD, Stačilo! či SOCDEM?

Přísaha se na své středeční republikové radě usnesla, že by její předseda měl jednat se všemi nevládními stranami o společné kandidatuře ať už ve formě předvolební koalice, nebo podpory kandidátky. Hlavně krajské volby a poté i reakce voličů Šlachtu přesvědčily, že nastala doba spojování.

„Na stole je spíš varianta hledat s někým průnik a spolupracovat. Varianta jít samostatně zůstává jako poslední,“ popsal.

Dle svých slov přitom nevylučuje žádnou z dostupných variant, Přísaha se označuje za konzervativně středovou stranu, což jí dává prostor spolupracovat jak s více pravicovými, tak s levicovějšími subjekty.

Snahy spojovat se pro sněmovní volby již avizovala SPD, která už má zkušenosti se spoluprací s jinými „národně konzervativními“ stranami Trikolorou, Svobodnými a PRO Jindřicha Rajchla. „Levicově vlasteneckou“ alianci skládají KSČM, ČSNS a SD-SN ve formě hnutí Stačilo! Otevřená spolupráci je i Sociální demokracie, jak potvrdila její předsedkyně Jana Maláčová.

„Je správné, aby se jednotlivé strany pospojovaly. Schopnost domluvit se a najít vzájemné průniky, jak nám to ukázala například francouzská levice, je žádoucí. Uvidíme, jak se to podaří, ale já pro to udělám maximum. “ Jana Maláčová (předsedkyně SOCDEM)

Jasno o tom, v jaké formě se zúčastní sněmovních voleb, by Přísaha chtěla mít zhruba do půlky února. Navzdory tomu, že byl Šlachta teprve v září zvolen do Senátu, by v případě samostatné kandidatury Přísahu vedl do sněmovních voleb jako lídr. Pokud by se jeho partaj rozhodla pro cestu spolupráce, byla by jeho pozice na kandidátce otázkou vyjednávání.

„V minulých sněmovních volbách téměř překročili pět procent, což bylo dáno jejich novostí i tím, jak Šlachta šikovně zužitkoval svůj osobní příběh bojovníka proti korupci. Teď je ale vidět jasný propad, a pokud by Přísaha mohla uspět, tak pouze s někým v koalici,“ popsal jejich situaci politolog Vladimír Naxera.