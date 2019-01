Ředitelství silnic a dálnic vypovědělo trojici firem smlouvu na stavbu dálnice D11, uvedla Eurovia

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypovědělo smlouvu na stavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic sdružení firem Eurovia, Metrostav, Swietelski. České televizi to řekla mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Na dotaz Radiožurnálu ŘSD uvedlo, že podrobnosti sdělí v jednu hodinu. Dále to nechtělo komentovat. Praha 11:03 30. 1. 2019 (Aktualizováno: 11:24 30. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostavba dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia podmínečně odstoupilo od smlouvy v úterý. Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžovaly, že jim ředitelství řádně nepředalo staveniště.

„Pokud ŘSD situaci nevyřeší, bude nutné vypsat nový tendr na dodavatele,“ uvedly v úterý firmy. Stavební firmy tvrdí, že ŘSD dlouhodobou nečinností zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby.

Stavba D11 Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Stavbu podle firem nešlo zahájit, protože staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě.

„Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka.

Úpravu pozemků by si ŘSD podle něj mělo objednat, což neučinilo.

Firmy: dražší stavba

ŘSD údajně firmám dosud nesdělilo termín zahájení prací a podle sdružení kvůli tomu vypršela cenová nabídka na stavbu.

Firmy tvrdí, že za více než rok a čtvrt od podání jejich nabídky vzrostly ceny vstupů ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně šesti procent.

„ŘSD jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,“ uvedl Volf.

ŘSD: Chtějí nás dostat pod tlak

Podle Ředitelství silnic a dálnic se ho sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS snaží kvůli dostavbě D11 dostat pod tlak. Firmy prý odmítly staveniště formálně převzít.

Více peněz než vysoutěžených 2,6 miliardy korun jim ŘSD nechce dát, protože pak by podle něj podmínečně odstupovaly další firmy na stavbách jiných úseků dálnic.

„Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ uvedl ředitel ŘSD Jan Kroupa.

‚Jedna z nejhorších zpráv‘

Podmínečné odstoupení stavebních firem od výstavby části D11 je podle hradeckého hejtmana Jiřího Štěpána z ČSSD velmi špatnou zprávou.

„Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet," řekl hejtman.