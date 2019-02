Ťok zatím slevy v dopravě měnit nechce, pomohly prý naplnit méně vytížené spoje

Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a důchodce ministerstvo dopravy zatím měnit nechce. Novinářům to pondělí před jednáním vlády řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Náklady na slevy se podle něho zatím blíží k šesti miliardám korun za rok, což by naplnilo odhady ministerstva dopravy před spuštěním slev. Zredukování nákladů na slevy je podle koaličních sociálních demokratů jedna z možností, jak navýšit peníze na důchody. Praha 18:42 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) chce pro příští rok navrhnout zvýšení starobních důchodů v průměru o 900 Kč, což by znamenalo náklady kolem 7,5 miliardy korun ročně navíc.

Od 1. září loňského roku mohou studenti do 26 let a senioři nad 65 let využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Obsazenost spojů se podle dopravců zatím po zavedení slev zvýšila o jednotky procent.

„Nemyslím si, že by bylo vhodné rok po zavedení provádět v systému slev nějakou zásadní změnu. Takové věci se nedělají na jeden rok a není žádný negativní vliv, proč by to nemělo fungovat. Funguje to dobře,“ uvedl Ťok. Připustil však, že v budoucnu by v případě potřeby mohla vláda při hledání úspor slevy pozměnit.

Koaliční neshoda

O změně systému slev mluví zástupci ČSSD. Místopředseda strany Roman Onderka v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že by místo slev zavedl nulové jízdné pro cestující nad 70 let.

O možnosti najít peníze na důchody právě v systému slev v dopravě před jednáním vlády mluvili také šéf strany Jan Hamáček nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Budeme o tom jednat na koaliční radě,“ podotkla Maláčová. Podle ní jde o jednu z možností úspor, sama by přitom hledala například ve změně daní, například dani z dividend.

Slevy podle Ťoka pomohly více naplnit spoje i v časech mimo špičku. „Zejména senioři ve špičkách tolik nejezdí, dopravu využívají spíše v dobách, kdy vlaky nebo autobusy byly více prázdné. Pomáhají tak rozvrstvit dopravu přes celý den, což je dobře,“ podotkl ministr dopravy. Právě seniorům podle něj slevy pomohly zlepšit kvalitu života tím, že je doprava pro ně dostupnější.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.

Stát zaplatil dopravcům dohromady za první tři měsíce fungování slev od loňského září 1,46 miliardy korun.