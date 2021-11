Nemohli jsme tušit, kolik lidí pošle dotaz. Já jsem jen zesilovač, říká Landa o zahlcení hygienických stanic

Zlatý špendlík, iniciativa zpěváka Daniela Landy, vyzvala své stoupence, aby krajským hygienickým stanicím posílali žádosti o informace. Podle ministerstva zdravotnictví jich během pár dnů přišly tisíce. Resort vedený Adamem Vojtěchem (za ANO) proto v pátek oznámil, že podává trestní oznámení pro podezření ze sabotáže. „Nevyzvali jsme je, aby je šikanovali,“ tvrdí nyní Landa. Rozhovor s redaktorem iROZHLAS.cz předčasně ukončil. Rozhovor Praha 7:19 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Landa | Foto: Michal Turek/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vaše iniciativa vyzvala občany, aby šikanovali hygienické stanice. Jestli to chápu správně, byl jste to přímo vy. Ten článek je podepsaný jménem Dan.

Jménem Dan to podepsané určitě není. Ten text vzešel z širšího okruhu, z právně erudovaných lidí, to není jen moje aktivita. Je to inspirace, jak se domoci silou toho, že začneme být skutečně informováni. Toho jejich mlžení a manipulace s fakty, naši právníci se mnohokrát dotazují a tu informaci nedostanou. Informaci, kterou má stát povinnost zodpovědět.

Ministerstvo podává trestní oznámení na Landovu iniciativu Zlatý špendlík. Podezírá ji ze sabotáže Číst článek

Teď se na to znovu koukám. Autorem té výzvy na webu je opravdu Dan.

Je to možné. Spoustu věcí neřeším osobně, nevím, co tam je za podpis. Jestli tam je Dan, tak tam je Dan.

Zpátky k otázce: vyzvali jste společnost, aby šikanovala hygienické stanice...

Nevyzvali jsme je, aby je šikanovali.

Tak se ten článek ale doslova jmenuje. Jeho název zní: „Výzva k akci: zahlťme neprodleně hygieny aneb šikanou proti šikaně!“

Ten článek se jenom jmenuje šikanou proti šikaně.

To je ale přece ono, ne?

To není ono. Obsahem toho článku je, aby se lidé domáhali svých práv.

Ale ta výzva se jmenuje „šikanou proti šikaně“. Asi chápete, že ten název je stejně zásadní jako další text.

Protože občané informace nedostávají a my chceme, aby je dostávali. To je otázka občanů, kteří se hlásí o své informace.

Obsahu té výzvy rozumím. K mé otázce: jak moc považujete za chybu zahltit hygienické stanice v době, kdy rostou počty nakažených? Jak moc přemýšlíte nad tím, že někdo na vaše přání zahltí hygienické stanice…

To není na moje přání. Informujeme občany, že mají právo na informace. Točíte se na marginalitě.

Reakce ministra Havlíčka „Jestliže jsme posílili hygieny, jedou na sto procent a pak tam naprosto cíleně posílají - a já se nebojím říct magoři - cíleně dotazy, aby je zdržovali, zahltí jim záměrně mail, aby nemohli chodit kontrolovat, tak v tuhle chvíli to není o tom, že by selhala hygiena nebo selhal stát. Máme jedinou možnost. Díky těmhle cvokům musíme posilovat hygieny o stovky lidí, aby začaly chodit do terénu a kontrolovat a současně vyřizovaly tyhle nesmyslné dotazy,“ vyjádřil se k celé akci vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO).

Netočím, ale ten článek má v názvu „Výzva k akci“. To si nevymýšlím.

Doufám, že díky této výzvě začnou kompetentní orgány odpovídat našim právníkům i občanům. To se neděje. Lidi dostali možnost zatlačit na kompetentní orgány ve smyslu „koukejte nám odpovídat, dávat nám informace“. To je celá podstata.

Na vládu se opravdu během pandemie covidu snášela kritika za nezveřejňování informací. Výsledkem vaší akce jsou ale zatím zahlcené hygieny. Pražští radní informovali o 1600 „nesmyslných žádostech“ jen za pátek. Hygienici podle nich proto nestíhají trasovat školy.

Nemůžeme tušit, jak velké množství se začne skutečně dotazovat. To je ale nějaký systémový problém. Jestliže jim naruší pár e-mailů chod...

To nebylo pár e-mailů, jsou to tisíce žádostí.

Ta nesmyslná nařízení nařizuje dvacet lidí. Zaměstnanci hygien se proti tomu měli postavit. To nemá logiku. Obraťte se v rámci zdůvodňování této aktivity na Zdravé fórum nebo na odborník ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

Vy jste ale tváří celé akce, proto se ptám vás.

Ne, ne, ne, já jsem zesilovač. Zesiluji hlas Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, zesiluju hlas lékařů Zdravého fóra. Zesiluji hlas našich právníků, kteří jsou sdružení v organizaci Pro Libertate. Jsem jenom zesilovač, to je můj úkol.

‚Jsem zdravý a nikam nemůžu‘

Na stránkách se píše: „Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře.“

Ano, přesně tak, to se tady děje.

Co to znamená? Žijeme v diktatuře?

Ano.

V diktatuře přece nežijeme. Jak to myslíte?

V rámci detailů se obraťte na právníky organizace Pro Libertate, oni vám to velmi odborně zdůvodní. Co se týče švindlů s čísly a lží v rámci očkování a neočkování, to se zase obraťte na odborníky ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a lékaře ze Zdravého fóra.

Diktatura jako pojem má celkem jasnou definici. Nedávno byly svobodné volby, které, vypadá to, dokonce změnily vedení státu. To přece ani nezní jako diktatura.

Doufejme, že nová vláda a nový ministr zdravotnictví bude k občanům vstřícnější v rámci jejich svobod a práv. Tato vláda tedy rozhodně není. Já si myslím, že by ti lidi měli jít do kriminálu. Považuju je za zločince.

Svrčinová: Pokud se nebude zvládat epidemie, je povinné očkování jednou z možností Číst článek

To je váš názor. Což zase nezní jako diktatura nebo totalita.

Jestli chcete detail, dejte si schůzku s právníky z organizace Pro Libertate. Oni vám vyjmenují, co všechno se stalo, jak po právní stránce, tak po dalších. Bod po bodu vám vysvětlí, co nás vede k tomu, abychom to pojmenovávali jako totalitu.

Já vám jenom říkám: je to totalita. Nikam nemůžu, přestože jsem naprosto zdravý člověk, protože nemám žádné potvrzení. Často u sebe nenosím mobilní telefon, takže jsem diskriminován. A to se děje v totalitě.

Zajímá mě, proč iniciativa volí tak silná slova. Očkování je dobrovolné…

Není. Prosím vás, očkování rozhodně není dobrovolné, nedělejte si legraci.

Ale vždyť je dobrovolné.

Ve chvíli, kdy lidi nepouští do hospody nebo na akce, herci nesmí hrát v divadle představení, protože nejsou očkovaní, tak to prostě je nucení. To je jako kdybyste řekl, že za bolševika byla rudá knížka dobrovolná. To je úplně identické.

Neřekl bych, že je to úplně identické. A je tu ještě testování: každý, kdo se nechce očkovat, se může prokazovat negativním testem.

Ale proč bych se testoval? Já jsem zdravý člověk, mně nic není.

‚Musíme posilovat o stovky lidí.‘ Hygieny jsou kvůli Landově iniciativě přehlcené, říká Havlíček Číst článek

A jaká je tedy ta správná cesta? Jak by měl podle vás stát řešit pandemii covidu?

Ne podle mě. Mě se zeptejte na to, jaký bych použil akord v písničce…

Ale vy jste se stal tváří - nebo jak říkáte zesilovačem - iniciativy Zlatý špendlík.

Zeptejte se mnoha desítek lidí shromážděných pod Sdružením mikrobiologů, imunologů a statistiků, ve Zdravém fóru. Oni mají cestu, říkají, jak to řešit, jak nakládat s daty. Je od vás velmi nefér, že se mě tady snažíte… Řekl jsem vám, že jsem zesilovač, na tohle mám odborníky.

Ale funkce zesilovače se špatně chápe, jste vnímaný jako tvář té iniciativy. Takže se vás na tyto věci logicky ptám.

Já tomu rozumím, já se na vás nezlobím, už jsem vám ale všechno řekl.

Co je cíl vaší iniciativy? Jaká je její budoucnost?

To uvidíte. Čím víc na nás budou tlačit, tím víc budeme my tlačit na ně. Jsme skupina občanů, která si to nechce nechat líbit. Toť vše.

Na dotazy novinářů jste před časem nevyloučil možnost, že byste vstoupil do politiky. Je tohle třeba cesta, jak byste do politiky chtěl vstoupit?

Já do politiky vstupovat nebudu. Těším se, až se vrátím k harfě a kytaře, k psaní básní. Dokud budu cítit, že se stát chová jako za bolševika, mnohdy i hůř, tak v tomto budu pokračovat. Ten hlas bude hlavně sílit.

Milion pro hygieniky „Jsme pobouřeni tím, co se děje,“ řekl v pondělí náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Přestože stanice nespadá pod magistrát, rozhodlo se vedení města darem poděkovat hygienikům za práci. „Na příští radu připravíme tisk, kterým uvolníme milion korun z rozpočtových rezerv. Doufáme, že až si jednou Daniel Landa a ti všichni, kteří hygieny zahlcují, uvědomí, co provedli, tak je aspoň zahřeje pocit, že díky nim hygienická stanice získá tyto prostředky,“ řekl Vyhnánek.

Neformuje se tu pod iniciativou Zlatý špendlík nějaká politická síla?

Ne, rozhodně ne s mou přítomností. Tohle jsou už hodně na***ní občani, kteří dostávají možnost se spojit a ozvat. A teď už howgh.

Ještě poslední otázka. Chytrá karanténa…

Howgh, howgh. Já jsem skončil.

Chytrá karantény tím, že ji vaše iniciativa zahltila, vysvětluje, proč teď nezvládá trasovat, zveřejňovat informace a dělat svoji práci. Říkám si: domyslel jste to? Nepomohl jste ve výsledku vládě? Nemá to celé jiný výsledek, než jste si přál?

Já jsem si nic nepřál. Jsem součástí občanů, ti se ozvali za své právo. Byli vidět a slyšet. A to je velmi důležité. Stát by měl zlepšit komunikaci. Howgh.

A k tomu trestnímu oznámení, které na iniciativu podalo ministerstvo zdravotnictví…

Ne, ne, už ne. Vypínám vás.