Ministerstvo podává trestní oznámení na Landovu iniciativu Zlatý špendlík. Podezírá ji ze sabotáže

Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na iniciativu zpěváka Daniela Landy - Zlatý špendlík. Ta se podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) dopustila sabotáže, když na svém webu vyzvala k zahlcení krajských hygienických stanic zbytečnými žádostmi o informace. Vojtěch uvedl, že jich přišlo na 10 000. Chytrá karanténa v pátek večer oznámila, že všechny trasovací kapacity jsou pod útokem Zlatého špendlíku a vyzvala občany k sebetrasování.

„Zatím přišlo na KHS asi 10 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší,“ sdělil ministr.

„Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí. Ministerstvo zdravotnictví podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže,“ doplnil.

Adam Vojtěch

Zatím přišlo na KHS asi 10 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí. MZ podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže

Iniciativa Zlatý špendlík ve výzvě přímo nazvané „Zahlťme neprodleně hygieny“ označila vládní opatření, která mají zpomalit nynější rychlý nárůst počtů nakažených, hospitalizovaných a zemřelých na covid-19, za protiústavní.

„Prosíme tedy každého z vás, aby se klidně i opakovaně dotazoval KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků,“ píše iniciativa. Následně uvádí na webu podrobný popis, jak žádost o informace podat, a doplňuje i seznam e-mailových kontaktů na KHS.

‚Odpovídat musíme‘

„Všechny trasovací kapacity jsou nyní terčem útoku iniciativy Zlatý špendlík,“ oznámil v pátek navečer tým Chytré karantény.

Při trasování hygienici vyhledávají, s kým se nakažený dostal do kontaktu, aby co nejrychleji našli další případné nakažené a zabránili většímu rozšíření covidu-19. „Chtěli bychom poprosit, pokud dostanete SMS s linkem na sebetrasovací formulář, vyplňte ho. Pomůžete nám tak lépe ustát útok a ochránit více lidí.“

Chytrá karanténa

UPOZORNĚNÍ. Všechny trasovací kapacity jsou v nyní terčem útoku iniciativy Zlatý špendlík. Chtěli bychom poprosit, pokud dostanete SMS s linkem na sebetrasovací formulář, vyplňte ho. Pomůžete nám tak lépe ustát útok a ochránit více lidí. Podali jsme také trestní oznámení.

Například jihočeští hygienici už ve středu uváděli, že dostali od příznivců Landovy iniciativy stovky e-mailových dotazů.

„Jedná se o dotazy typu: kde jste byli na kontrole 8. listopadu, co jste dělali 9. listopadu a tak dále. Z jedné mailové adresy nám klidně přijde třeba deset takových dotazů. Jedná se skutečně o obstrukční otázky, na které bychom ale měli podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědět,“ uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. „Nám to nesmírně přidělává práci, protože nyní veškerý čas věnujeme epidemii koronaviru, kdy se v Jihočeském kraji dostáváme k tisícovce nových případů za den,“ dodala.

Landovu akci zkritizovaly zdravotnické odbory. „Útočit na přepracované zaměstnance hygienické služby je odporné a ohrožuje to nejen fungování hygienické služby, která je nezastupitelným orgánem ochrany veřejného zdraví, ale i zdraví a životy občanů,“ uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Krajské hygienické stanice jsou od loňského března kvůli pandemii nemoci covid-19 vytíženější než dříve. K běžné agendě, například kontrolám stravovacích zařízení nebo bezpečnosti práce, se věnují trasování kontaktů nakažených nebo kontrolám dodržování protiepidemických opatření.