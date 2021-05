Na pražském letišti v sobotu přistane vládní ruský speciál. Česko opustí vyhoštění diplomaté

Do Prahy v sobotu přiletí první vládní speciál z Moskvy pro ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví v ČR. Na ruzyňském letišti by letadlo Iljušin 96 mělo přistát v poledne. Následovat by mělo odbavení cestujících na třetím terminálu letiště, odlet je pak naplánován na 14.30. Přílet druhého letadla je v plánu v pondělí. Praha 8:17 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dubnové vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze. | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou naplánované speciální lety z Ruska a do Ruska, a to na sobotu a pondělí. Ale vzhledem k tomu, že jde o charterové lety, tak se může cokoliv a kdykoliv změnit. Letiště Praha ale nemá informace o počtu a skladbě cestujících,“ uvedla mluvčí letiště Klára Divíšková pro Radiožurnál.

Diplomatická roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Česká ambasáda v Moskvě už propustila většinu místních zaměstnanců. Výpověď dostane celkem 79 Rusů Číst článek

Osmnáct diplomatů odletělo z Prahy do Ruska hned v pondělí 19. dubna. Česko je označilo za důstojníky ruských služeb. Tedy dva dny po tom, co česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informovala veřejnost o zapojení ruské strany do výbuchu. Do tohoto pondělí pak musí Česko opustit i zbytek vyhoštěných diplomatů a zaměstnanců velvyslanectví.

Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli. Ruská federace oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.

Ministerstvo zahraničí nechce před uplynutím lhůty poskytovat bližší informace.

Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná.