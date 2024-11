Do několika let zavře zhruba třetina českých porodnic. Rozhodovat, která zanikne, budou pojišťovny

Ivančická porodnice nemá dostatek personálu. Nový se nedaří zajistit a zároveň jí ubývají rodičky. V provozu proto bude naposledy v pátek.

Podle pojišťoven a České gynekologicko-porodnické společnosti bude takových zařízení přibývat. Během několika let by měla skončit až třetina porodnic. Podobně jako před časem ve Skandinávii, říká viceprezident České lékařské komory a porodník Jan Přáda.

7:59 Resort zdravotnictví zaplatil odškodné ženám, kterým ústav odmítal vydat informace o porodech Číst článek

„Ve Švédsku bylo před několika lety nutné zredukovat počet porodnických zařízení, protože se potýkali s personální neudržitelností a klesající porodností. Zredukovali počet zařízení na dvě třetiny, ale i tak zůstávají na špičce a jsou naším vzorem,“ říká viceprezident České lékařské komory a porodník Jan Přáda.

Podle předsedy odborné společnosti Vladimíra Dvořáka zredukováním počtu zařízení péče neutrpí. Pětatřicetiminutová dojezdová doba, která je daná vyhláškou, podle něj zůstane i tak zachovaná.

„Dostupnost lůžkových zařízení je v Česku enormně dobrá, to znamená, když se zrušila porodnice, tak se nikdy nezhoršily výsledky. Naopak si myslím, že pokud chceme porodnictví zlepšit, je nutná redukce těch zařízení, která jsou zbytná,“ myslí si Dvořák.

Rozhodovat o zániku porodnicí budou zdravotní pojišťovny. Ty jsou odpovědné za síť zdravotnických zařízení a za dostupnost péče. Podle České gynekologicko-porodnické společnosti by se měly při redukci opírat například o to, kolik porodů se v dané nemocnici uskuteční.

Už by měla zůstat jen taková zařízení, ve kterých se rodí alespoň 600 dětí za rok. Jen ta totiž dokážou rodičkám nabídnout dostatek zkušeností, a tedy i bezpečnost. Důvody jsou ale podle Vladimíra Dvořáka i ekonomické.

21:43 Porodní plány už dnes nejsou potřeba. Porodnice plní požadavky rodiček samy od sebe, říká porodník Číst článek

„Je těžké si představit, že by ekonomicky fungoval model, kde se odvede ani ne jeden porod za den a bude se tam držet celý personál, který je k tomu potřeba,“ vysvětluje dál Dvořák.

Totéž říká i ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Současně ale dodává, že do rozhodování můžou vstupovat i jiné faktory: „Musíte počítat s tím, že existují porodnice, které nesplňují kritérium 600 porodů za rok, ale i tak jsou důležité. Například v Jeseníku není jiné možností než porodnici zachovat.“

Jednání s nemocnicemi i jejich zřizovateli už se podle něj vedou. Rušení porodnic má být postupné a rozložené do několika let. „Jednotky porodnic skončí svůj provoz a my budeme v debatě pokračovat i v dalších letech,“ přibližuje Kabátek.

Podobně to vidí i ministerstvo zdravotnictví. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba by se měly pojišťovny s nemocnicemi domluvit na tom, že lůžka využijí jinak. Přemění je třeba na místa pro dlouhodobě ležící pacienty.

Část porodnic se zrušení brání. Například předseda nemocniční asociace a současně ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš upozorňuje, že na jihu Čech nesplňuje hranici 600 porodů polovina tamních zařízení. Pokud by se všechna zavřela, ženy podle něj nebudou mít kde rodit.