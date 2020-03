Nákupy před dveře, se psem na pár minut a rodina v oddělené místnosti. Jaká jsou pravidla karantény?

Každý, kdo má trvalý pobyt v Česku a od soboty se vrátí z Itálie, musí bezprostředně po návratu oznámit návrat telefonicky svému praktickému lékaři a ten mu - kvůli možné nákaze novým koronavirem - nařídí dvoutýdenní karanténu. Za její porušení hrozí podle zákona pokuta až tři miliony korun. Jak přísná karanténa je? Můžete si objednat nákup nebo vyvenčit psa? Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na základní otázky. Otázky a odpovědi Praha 19:50 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda nařídila karanténu všem lidem, kteří se od soboty vrátí z Itálie do Česka. Ilustrační foto | Foto: Amanda Perobelli | Zdroj: Reuters

Hlavní hygienička Eva Gottvaldová v pátek odpoledne oznámila, že v Česku je potvrzených 18 případů nákazy novým koronavirem.

Kabinet proto přistoupil k zavedení mimořádných opatření. Jedním z nich je, že všichni čeští občané, kteří přijedou z Itálie, musí podstoupit 14denní domácí karanténu. Momentálně je v Itálii podle odhadů 16 500 Čechů.

Vláda se dohodla s operátory, že všem lidem, kteří se v sobotu sobotu do Česka, odešlou SMS zprávy informující o tomto opatření.

Jaké probíhá karanténa?

Pokud lékař či hygienik nařídí člověku karanténu, znamená to pro dotyčného přerušení veškerého společenského života. Zvlášť přísná musí být karanténa v případě, že se infekce přenáší vzduchem kapénkami, jako je tomu u nemoci COVID-19. V takovém případě člověk nesmí chodit do práce, školy nebo do dětského kolektivu.

„Nesmí ale večer jít ani nikam za sportem, nesmí jít do divadla, do kina, do hospody nebo na návštěvu přátel. Musí se zdržovat jenom a pouze doma,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Nákupy a doručování potravin

Protože člověk v karanténě nesmí opustit svůj byt, měl by si zařídit, jak a kdo ho bude zásobovat potravinami. Nejlepším řešením proto je, požádat rodinu nebo si nákup objednat přes internetové rozvážkové služby. I samotná předávka tašek s nákupem by měla mít svá pravidla.

V nejlepším případě by měl zákazník zaplatit dopředu s tím, že mu kurýr nákup nechá přede dveřmi. „Nejde ani tak o kontaminaci nějakých tašek, jako spíš o přímý kontakt člověka s člověkem třeba při mluvení nebo při pobytu v jedné místnosti,“ řekla Šimůnková.

Můžu jít vyvenčit psa?

V případě, že člověk, který je v karanténě, vlastní domácího mazlíčka a není nikdo jiný, kdo by ho mohl vyvenčit, může se s ním podle hygieničky vydat na velmi krátkou procházku do nejbližší vzdálenosti. Ta by ale měla proběhnout v době, kdy je venku co nejméně lidí.

„V případě, že venku někoho potká, musí se otočit a jít někam jinam, aby kapénkami nezasáhl i toho člověka,“ upozornila hygienička.

Společná domácnost

Karanténa se podle ní zpravidla ukládá pouze lidem, kteří byli v kontaktu s nemocným člověkem nebo pobývali v rizikové oblasti. Ti poté musí mít svoji oddělenou místnost, ve které mohou čas po celou dobu karantény strávit.

Hygienička připomíná, že lidé musí také dodržovat oddělené používání koupelny a WC a po použití je vždy vydezinfikovat. „Nesmí také zapomínat na to, že při splachování záchodu se musí uzavírat poklop, aby se aerosol nedostal do vzduchu,“ řekla hygienička.

Co říká Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví? § 64 Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby

Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,

dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,

zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

Karanténa a rodina

Primárně by se podle Šimůnkové měla rodina, jejíž člen se vrátil z rizikové oblasti, snažit o vyčlenění místnosti pro potřeby karantény a úplně tak minimalizovat s rodinným příslušníkem kontakt. „Pokud nelze v domácnosti oddělit osoby, které jsou v karanténě a které ne, individuálně to posuzuje hygienik. My se na to vždy ptáme,“ uvedla Šimůnková.

Zároveň podle ní záleží i na tom, v jakém oboru druhý člověk pracuje. „Pokud je to obor, ve kterém přichází do kontaktu s dalšími lidmi, tak i v případě, že sám nikam necestoval, karanténu nejspíš dostane,“ řekla.

Čím se doma zabavit?

Šimůnková karanténu vidí jako dobrou příležitost pro ‚vánoční‘ úklid. „Jedna paní mi právě říkala, že umyla dvakrát všechna okna v celém baráku,“ prohlásila v nadsázce hygienička.

