Domov pro pro 170 000 nových obyvatel. Zastupitelé Brna schválili nový územní plán,

Nový územní plán Brna v úterý schválili zastupitelé. Platit začne od února příštího roku. Pro hlasovalo 54 lidí, nikdo nebyl proti, zdržel se opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno). Nový dokument, jenž umožňuje rozvoj města a zajišťuje ochranu vybraných lokalit, má Brno po 30 letech, usiluje o něj déle než 20 let. V červnu 2022 zastupitelé již hotový územní plán neschválili a nechali jej znovu přepracovat. Brno 22:13 10. prosince 2024

Nový územní plán nabídne možnost využití více než 100 brownfieldů a vybudování domovů až pro 170 000 nových obyvatel. Rozšíření města, kde nyní žije 400 000 lidí, nicméně podléhá také vybudování dopravní či technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Dokument zjednoduší také stavbu protipovodňových opatření.

„Věřím, že dva a půl roku, které jsme územnímu plánu dali navíc, byly ku prospěchu města. I když jsem se v roce 2022 bála, abychom byli s novým územním plánem spokojeni, moje obavy se nenaplnily. Definované pokyny jsou zapracované a myslím, že Brňanům můžeme předložit kvalitní územní plán. Nebylo možné vyhovět všem, třeba i kvůli protichůdným záměrům v jedné lokalitě, ale v globálu je dokument správný,“ řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Základní rozdělení nového plánu je na plochy stabilizované a plochy změn. Ve stabilizovaných plochách město nepředpokládá nepřiměřenou přestavbu území, a tak by měly být chráněné typicky lokality s rodinnými domy na okraji města včetně zeleně. V plochách změn město maximálně podporuje výstavbu, i tam platí požadavek na zastoupení zeleně. Radní Petr Bořecký (ANO) uvedl, že dbali na to, aby nový územní plán maximálně chránil životní prostředí.

To ocenili i zastupitelé. „Největší rizika, která jsme v původně předloženém plánu viděli, jsou alespoň částečně zmírněná. Jednalo se například o nedostačenou ochranu zeleně, nízké požadavky na plochy a řešení zeleně v návrhových plochách. Je to ošetřené zvětšením podílu plochy zeleně na rostlém terénu,“ sdělila opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení). Větší ochranu zeleně pochválil také zastupitel Břetislav Štefan (SOCDEM). „Dokument je kvalitnější než ten, co byl v roce 2022,“ poznamenal.

Rovněž opoziční Piráti dokument podpořili, neboť podle nich je návrh akceptovatelný a „odblokuje na spoustě míst rozvoj města“. Pro hlasovalo i opoziční SPD. Zastupitel Jiří Kment nicméně vyjádřil obavy, zda plán zajistí kvalitní rozvoj Brna. „Developerům dává téměř neomezené možnosti,“ míní. Opoziční Hollan se jako jediný zdržel. „Nejsem si jistý, zda za 22 let příprav nevznikly nějaké procesně právní chyby,“ řekl.

Zastupitelé poděkovali Bořeckému i Janu Tesárkovi, řediteli Kanceláře architekta města Brna (KAM), která dokument ve spolupráci s magistrátním odborem územního plánování a rozvoje zpracovala. Oba již dříve uvedli, že námitek a požadavků k územnímu plánu byly tisíce a nelze vyhovět všem. Kdo s územním plánem nesouhlasí, může po jeho schválení zažádat o změnu, přičemž město nechá požadavek prověřit.

„Počítáme s tím, že v první fázi budeme zahlceni změnami, jsme připraveni i na žaloby. Nicméně v týmu máme právníky, kteří nám potvrzují soulad se zákonem,“ sdělil radní. Tesárek dodal, že není vadou územního plánu, že se mění. Je to podle něj vlastnost plánu.