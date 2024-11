V Brně řidiči projedou po další části městského okruhu. Silničáři otevřou Žabovřeskou ulici

V pondělí naposledy ve velké koloně, od úterý 19. listopadu už plynuleji. Ředitelství silnic a dálnic otevírá další část Velkého městského okruhu Brna, tentokrát v Žabovřeské ulici. Známá brněnská dopravní komplikace zmizí definitivně v noci na úterý. Brno 11:31 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Známá brněnská dopravní komplikace zmizí definitivně v noci na úterý. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Týká se to až čtyřiceti tisíc aut denně. Jejich řidiči běžně stojí v kolonách v místě, kde se čtyři pruhy od výstaviště a od Královopolského tunelu zužují do dvou. Po pondělní půlnoci se to změní a auta plynuleji projedou po nové silnici mezi řekou Svratkou a tramvajovým tunelem, který dělníci postavili v předstihu.

Co se týká dalších úseků Velkého městského okruhu, tak zhruba dva týdny řidiči jezdí po rozšířené Bauerově ulici podél výstaviště. A za necelý měsíc bude hotová i křižovatka na Tomkově náměstí, kudy se zatím jezdí po hlavní trase na estakádě, ale ještě chybí dokončit některé nájezdové a sjezdové rampy.

To jsou dohromady stavby za asi 5,5 miliardy korun. Uvidíme, jestli tolik peněz pošle stát do Brna i v dalších letech. Protože ŘSD připravuje stavbu tunelu Vinohrady i navazující Ostravskou radiálu.

To jsou projekty, které budou víc než dvakrát dražší než ty letos otevírané. A zároveň jsou to stavby, které dopravě v Brně výrazně uleví a vytvoří plnohodnotný oblouk kolem města – ale to bude nejdřív za osm let.

U všech tří částí ještě chybí některé zahradnické úpravy, výsadba trávníků nebo stromů, otevírání chodníků nebo lávek pro pěší. To vše je v plánu po zimě.

U Žabovřeské ulice to silničáři spojí i se zpřístupněním opravené kaple svatých Antonína a Barbory, která stojí u jednoho z portálu tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem. Z porostu povede ke kapli cesta, doteď se k ní chodci neměli jak legálně nebo bezpečně dostat. Počkat si musí na jaro.