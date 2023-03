Oltář z udusané hlíny, okna jako slzy. Dokončení unikátní kaple v Nesvačilce míří ke konci

Poslední dva ze zhruba patnácti milionů korun chybí na dokončení unikátní dřevěné kaple v Nesvačilce na Brněnsku. Peníze na stavbu posledních deset let posílali soukromí dárci, zapojit se teď můžou do nové sbírky na internetu. Kaple Panny Marie Bolestné je zvenku skoro hotová včetně střechy s fotovoltaickými panely. Zbývá ještě vybavit interiér nebo zavěsit zvon. Nesvalčice 0:10 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Teď se vyrábí pětimetrové dveře,“ poznamenává moutnický farář René Václav Strouhal, když odemyká provizorní vrata do kaple. Uvnitř se člověk schová před větrem, který se prohání po poli za zahrádkami u rodinných domů na kraji Nesvačilky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Unikátní dřevěná kaple s vejčitým půdorysem vzniká v Nesvačilce už skoro deset let. Její stavbu na kraji vesnice platí soukromí dárci. Letos by mohla být hotová, chybí už jen vybavit interiér

Strouhal o vznik kaple usiluje několik let. Teď má radost, když vidí, že její hrubá stavba už je hotová. „Tubus má 25 metrů na výšku a dalších 13 metrů bude měřit věž,“ ukazuje uvnitř kaple s kamennou zdí, na kterou navazuje dřevěný tubus složený ze stovek dřevěných lamel, na které se složili soukromí dárci.

Stěny jsou tak popsané stovkami vzkazů od lidí, nejvíc patrné jsou při vystoupání na kůr po dvojici schodů. Díky nim se člověk přiblíží k sedmi silným a dlouhým trámům, které míří ke stropu. Symbolizují sedm Mariiných bolestí, jeden trám je zároveň křížem. Podpírá střechu a zároveň je jakoby zavěšený v prostoru nad oltářem.

Dřevěné stěny jsou popsané stovkami vzkazů od lidí | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Oltář je podobně jako podlaha, ve které máme podlahové topení, vyrobený z udusané hlíny,“ popisuje Strouhal u kvádru, který je nahoře vyleštěný tak, že by si ho člověk spletl třeba s kamennou nebo mramorovou deskou. Zmíněné podlahové topení je vyhřívané ze solárních panelů na střeše. Provoz kaple bude ekologický, stavba by měla být soběstačná.

Symboly všude kolem

Za oltářem leží na zemi mlýnský kámen. „Kaple má odpovídat rustikálnímu zaměření tohoto kraje. Stavba vyrůstá z boží přírody – hlína, kámen, dřevo, sklo a světlo. Tento kámen sloužil k výrobě chleba a teď má sloužit k uchovávání toho – jak křesťané věří božského chleba ve svatostánku. Takže bude na decentním otáčecím zařízení a bude tvořit svatostánek,“ vysvětluje farář důvod umístění mlýnského kamene.

Jde o jeden z více artefaktů, které uvnitř kaple lidé najdou. Třeba vysoký svícen na paškál, tedy velikonoční svíci.

Oltář je podobně jako podlaha vyrobený z udusané hlíny | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Do kaple se dostává denní světlo pomocí kruhového otvoru ve střeše. Když se na ni člověk podívá zespodu, teprve tehdy si všimne, že kaple nemá kruhový, ale vejčitý půdorys.

„Vejce jako velikonoční symbol nového života,“ zdůvodňuje Strouhal symboliku tohoto detailu. A doplňuje, že po obvodu kaple je taky 55 oken, které symbolizují Mariiny slzy. V oknech jsou světla, která kapli v noci rozzáří.

Hudba budoucnosti

Na kůru by jednou mohly hrát i pravé varhany. „To je ale doslova hudba budoucnosti,“ je si vědomý farář, protože pořízení varhan je velmi drahé. Zatím si tedy vystačí s levnějším zařízením.

Kaple v Nesvačilce | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Interiér kaple včetně lavic nebo dveří by měl být hotový ještě letos. „Příští rok v lednu to bude přesně deset let od prvního hrábnutí do země. Je to atypická stavba, takže to trvalo, někdy jsme ani nevěřili, že to dotáhneme do konce. Měli jsme naději, ale bylo to složité. A přece jen se to povedlo,“ vysvětluje Strouhal.

Dřevěná kaple s vejčitým půdorysem vzniká v Nesvačilce na Brněnsku už skoro deset let | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„To desáté výročí bychom chtěli využít k tomu, aby se objekt vysvětil. Máme takovou vizi, že to necháme na jaro, zřejmě na 8. května 2024, kdy je státní a ke všemu i mariánský svátek, což je důležité pro toto místo,“ nastiňuje René Václav Strouhal, kdy bude kaple zřejmě definitivně hotová.

Nejbližší příležitost, kdy se budou moct do ještě nehotové kaple podívat lidé, bude 28. dubna, kdy se uvnitř koná večerní koncert.