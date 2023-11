Firmy, které chtěly přidávat, si to rozmyslí kvůli nejisté ceně energií, říká šéf Hospodářské komory

Česká ekonomika dál slábne, jedním z důvodů je i razantní pokles spotřeby domácností. Ekonomové navrhují, že by firmy měly zvýšit mzdy, aby měli lidé co utrácet. „Růst by měl nastat příští rok, protože pokles reálných mezd byl masivní,“ říká ekonom Filip Pertold. „Je to individuální podle oboru podnikání, ve kterém se případné navýšení mezd odehrává,“ myslí si prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Pro a proti Praha 23:23 6. listopadu 2023