Žádný seznam gayů a leseb v KDU-ČSL nemáme. Mluvil jsem o toleranci, o jiném přístupu, vysvětluje Zdechovský

Výrok lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského o tom, že mají ve vedení strany 22 gayů a leseb, vzbudil mnoho reakcí. „Volají mi celý den novináři, ať jim řeknu, kdo je v KDU-ČSL homosexuál a jestli máme nějaký seznam. Žádný seznam nemáme. Navíc já jsem mluvil opačně, vždyť to bylo o toleranci, o jiném přístupu,“ říká Tomáš Zdechovský, který bude kandidovat na šéfa KDU-ČSL, v rozhovoru pro server iROZHLAS. Praha 19:17 8. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zdechovský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro server Aktuálně.cz jste zmínil, že ve středně vrcholové politice KDU-ČSL máte více než 22 gayů a leseb. Jak jste přišel k takto relativně přesnému číslu?

A nepřijde vám divné vytáhnout jednu větu z rozhovoru, jedno číslo? Pan redaktor tam nedal tu odpověď celou. Já jsem dal rozhovor celkově o směřování KDU-ČSL a dnes mi volají celý den novináři, ať jim řeknu, kdo je v KDU-ČSL homosexuál a jestli máme nějaký seznam. Žádný seznam nemáme. Navíc já jsem mluvil opačně, vždyť to bylo o toleranci, o jiném přístupu. Že jako člověk nechci tolerovat, aby někdo říkal, že homosexuálové jsou nemocní lidé.

Na sociálních sítích vyvoval váš výrok množství kritických reakcí. Jaké reakce máte od členů vaší strany?

Pavel Bělobrádek

@PavelBelobradek Vy zjišťujete u svých kolegů a přátel, sexuální orientaci? A přesto to asi u většiny víte, ne? My to nezjišťujeme, ale pochopitelně o tom víme, protože není důvod to tajit. Máme přehled, kolik členů jsou ženy a kolik muži, jejich věk, to není "kádrování". Sex.orientaci neřešíme 1 62

Dobré, od lidí, kterých se to týká i od kolegů. Například od Pavla Bělobrádka. Volá mi spousta lidí, že neví, proč je to takto vytržené, že jsem tam mluvil i o mnohem důležitějších věcech.

A jak jste tedy přišel na to číslo? 22 politiků v KDU-ČSL, kteří jsou homosexuálové?

To je náhoda, náhodou jsem se o tom nedávno bavil s jiným novinářem, tak jsem přemýšlel, o kom vím z vrcholných politiků, že je jiné sexuální orientace. Vím o tom, protože je znám. Těch lidí může být daleko víc. Vy nevíte, kdo ve vašem okolí je homosexuál?

Mluvím o čemkoli

Vím, ale nemám to takhle spočítané. Myslíte si, že to bylo šťastné vyjádření?

V tu chvíli jsem na tom neviděl nic špatného. Ten rozhovor jsme chtěli udělat maximálně otevřený a já nemám problém mluvit o čemkoli.

Hovořil jste o tom, že chcete naopak zlepšit, jak se mluví ve vaší straně o homosexuálech a že nechcete, aby byli na okraji a chcete je získat jako voliče. Zároveň jste ale řekl, že nejste pro větší podporu manželství a adopci dětí pro homosexuály…

Už dnes mohou stejnopohlavní páry vychovávat děti prostřednictvím institutu pěstounství. Už dneska mohou adoptovat dítě, když jeden z partnerů o to požádá. Ta možnost už je tady několik let, ale není téměř využívaná. Můžeme se bavit o rozšíření registrovaného partnerství, jestli je s ním nějaký problém. Ale pojem manželství vnímáme pro muže a ženu.

Zdechovský chce do vedení lidovců. ‚Jsem schopen se domluvit,‘ říká k možným koalicím Číst článek

Pro Aktuálně.cz jste nezájem o rodinnou politiku zdůvodnil tím, že „stát nemá nikomu lézt do postele a kontrolovat, jestli tam má chlapa, nebo ženskou“. Není to ale něco úplně jiného? Kdo jiný než stát by mohl usnadnit pravidla adopce dětí nebo umožnit uzavírat manželství i homosexuálům?

Tak o tom pojďme vést férovou debatu. A pojďme do té debaty pozvat třeba i konzervativní gaye a konzervativní lesby. A ať tu debatu vedou oni.

Vy jste řekl, že tyto lidi ve vaší straně máte a znáte je. Pro homosexuály mezi politiky KDU-ČSL, o kterých jste mluvil, není téma rodiny a manželství důležité?

Ne, není. Tak jako není důležité být sezdaní v manželství pro řadu heterosexuálních lidí. Já jsem se o tom bavil se svým mediálním poradcem, který je gay, nebo třeba s mým kadeřníkem. Oni jen chtějí žít se svým partnerem, ani nejsou registrovaní, nikoho si brát nechtějí, tu potřebu nemají. Pro ty lidi je jen důležité, aby jim stát do ničeho nekrafal. Když s řadou z nich mluvíte, tak oni třeba ani děti nechtějí.

Muž a žena

Rozdíl je v tom, že heterosexuální páry mají možnost si vybrat, jestli budou žít v manželství nebo jinak, zatímco homosexuálové mají těch možností na výběr méně.

Tak to nevím, co vám mám na to říct. To je, jako když někdo argumentuje, že je nespravedlivé, že si nemůže dovolit žít v centru Prahy. Já také nemůžu.

Lidovci tradičně podporují rodinu. Není v rozporu to, že u homosexuálů manželství nepodporují?

Vy mícháte dohromady dvě témata. Rodinu a manželství. Lidovci podporují manželství mezi mužem a ženou. Ale nebráníme nikomu v jeho víře, nebo v jeho orientaci a vždycky budeme bránit jejich práva. To jestli spolu založí rodinu, to už je další věc.

Změní audit o Babišově střetu zájmů čerpání eurodotací? ‚Bude precedentem,‘ řekl Zdechovský Číst článek

Pro manžele je asi snazší vzít si do pěstounské péče děti, nebo je adoptovat. A v Česku je mnoho dětí v dětských domovech a velký poměr dětí v kojeneckých ústavech oproti jiným evropským zemím.

Je jasné, že spíš svěří dítě někomu, kdo má k sobě někoho dalšího, kdo mu s tím pomůže. Když budete třeba žádat o svěření dítěte, že se o něj budete oficiálně starat sama, tak to bude těžší, ale také to jde.

Říkal jste, že chcete přitáhnout konzervativní homosexuály mezi své voliče. Co jim tedy nabízíte?

Pro ty lidi je hrozně důležitá stabilita, aby fungoval sociální systém, zdravotnictví, aby bylo bezpečno, životní prostředí…

Ale to jsou témata, která jsou důležitá pro všechny. Ale když chcete přitáhnout homosexuály mezi voliče, máte něco, co nabízíte přímo této skupině?

Protože homosexuálové jsou lidé jako všichni ostatní. Nebo vy si myslíte, že homosexuálové jsou nějací jíní? My s nimi chceme jednat jako se všemi ostatními.