Ekonomka Matesová: Demokracie ztratila mladou generaci. Evropa by měla regulovat čínský TikTok

Evropská unie se posunuje na pravou část politického spektra. Volby do europarlamentu totiž posílily pravicové strany, v mnoha zemích výrazný úspěch dokonce zaznamenala i krajní pravice. Budoucí europarlament proto bude nejen pravicovější, ale bude také euroskeptičtější. „Pro mě byl nejvíc varovný vzkaz v tom, jak demokracie evidentně ztratila mladou generaci. Musíme rychle přemýšlet o tom, co se stalo,“ upozorňuje ekonomka Jana Matesová. Řečí peněz Praha 0:10 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Matesová, ekonomka a bývalá zástupkyně Česka při Světové bance | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Po volbách posílila středopravicová Evropská lidová strana a všechny síly napravo od ní. Ve Francii a Rakousku dokonce krajní pravice zvítězila, výrazně vzrostla také v Nizozemsku a Belgii.

Nic se ale nemění na tom, že bude pokračovat koalice lidovců, socialistů a liberálů, kteří snadno dají dohromady nadpoloviční většinu. Výrazně se propadli Zelení a obnova Evropy. Mírně posílili konzervativci a reformisté.

„Pro mě byl nejsilnější a nejvíc varovný vzkaz v tom, jak demokracie evidentně ztratila mladou generaci. Musíme rychle přemýšlet o tom, co se stalo,“ upozorňuje ekonomka Matesová.

Dodává, že mladí lidé přijímají informace převážně z TikToku. Ten je ovšem v rukou Číny, což se promítá do funkce řadících algoritmů.

„Čína je v demokratických vyspělých zemích největší ekonomický a i největší ideový konkurent. Tady se jí evidentně velmi dobře daří,“ domnívá se.

TikTok se stává nejoblíbenějším zdrojem informací nejen v Česku, ale ve Francii. „Tam zvítězilo hnutí, které vedl influencer z TikToku,“ vyzdvihuje ekonomka.

Regulace

Srovnává proto přístup se Spojenými státy, které se na razantní regulaci sociální platformy začaly zaměřovat.

„Spojené státy si aspoň uvědomují, co to znamená pro jejich demokracii. Pokud TikTok nezíská západního vlastníka, nebude smět být v USA provozovaný. To je v Evropské unii také potřeba zvládnout rychle,“ pobízí Matesová.

Ptá se také, proč demokracie mladou generaci zklamala?

„Lidé, kteří získávají informace z TikToku, si asi vůbec neuvědomují, že jsou figurkami na velké šachovnici, která patří čínské vládě. A ruce, které figurkami táhnou, jí patří také,“ uzavírá ekonomka.

Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu v horní části článku.